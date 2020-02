Scheidsrechter slaat trainer neer bij jeugdwedstrijd

De trainer van de bezoekende club kwam op de scheidsrechter af, nadat die twee rode kaarten had uitgedeeld. De man zou de arbiter tijdens het opstootje dat ontstond in zijn kruis gegrepen hebben, waarna de arbiter de klap uitdeelde.

Op dit filmpje (de tekst gaat daaronder verder) is de schermutseling te zien en deelt de scheidsrechter een rake klap uit aan de jeugdtrainer van OVC'85. Die wil daarna opnieuw verhaal halen. De scheidsrechter wordt vervolgens door jeugdspelers van Spero en omstanders in bescherming genomen.

KNVB: afschuwelijke beelden

Woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB die het filmpje heeft bekeken, zegt: 'Dit zijn afschuwelijke beelden. Dit hoort niet op een voetbalveld thuis.'

Geweld op het veld is onacceptabel, zegt Paulsen. 'We moeten het nader onderzoeken om te weten te komen wat er precies is gebeurd.' Hij benadrukt dat de voetbalbond 'op zijn vroegst maandag officieel op de hoogte' van het incident wordt gesteld.

Bestuurslid en tijdelijk woordvoerder van OVC'85 in Oosterbeek Wim Liet laat weten het gebeurde intern te willen bespreken, voordat hij op het filmpje wil reageren. 'Het is nooit goed wanneer op het voetbalveld onderling geslagen wordt', is het enige dat hij op dit moment kwijt wil. René Nobels is voorzitter van Spero. Hij laat weten 'ten zeerste te betreuren wat er is gebeurd'. 'Dit is aan de KNVB om af te handelen', zegt Nobels, die bij de wedstrijd aanwezig was maar het voorval zelf niet heeft gezien.

'Trots op mijn spelers'

Volgens Nobels werd de wedstrijd geleid door een officiële KNVB-scheidsrechter. Ook was bij de wedstrijd een waarnemer van de KNVB aanwezig, dat is iemand die scheidsrechters beoordeelt. 'Verder moet ik zeggen dat ik trots ben op de jongens van mijn eigen club. Ze hebben meteen de scheidsrechter in bescherming genomen.'

Op het moment dat het duel werd gestaakt was het 4-3 voor de thuisploeg.