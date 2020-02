Buikdansende wetenschapper uit Wageningen in de prijzen

Geweldig nieuws voor de Wageningse wetenschapper Katharina Hanika: met haar buikdansende uitleg over schimmelresistentie bij tomatenplanten, sleept ze een prijs in de wacht van het toonaangevende wetenschapstijdschrift Science.

'Overdag is ze wetenschapper, maar 's nachts buikdanseres', kopte Omroep Gelderland in november. Katharina Hanika maakte samen met vriendinnen van een dansgroep een video waarin ze de ingewikkelde materie over schimmelresistentie al dansend uitlegt. Het resultaat stuurde ze in voor de wedstrijd ‘Dance your Ph.D.’ van Science.

'Superblij mee'

De video valt bij de jury in de smaak en wint een prijs in de categorie 'biologie'. Zelf hoorde Katharina het nieuws woensdag al, maar ze mag het nu wereldkundig maken. 'Ik ben er superblij mee, ook voor de meiden uit de groep", reageert de in Duitsland geboren maar in Wageningen woonachtige en studeren wetenschapper. Samen met andere winnaars is de video van Katharina vandaag te zien tijdens een groot wetenschappelijk congres in de Amerikaanse stad Seattle.

Katharina mag als prijs duizend dollar in haar zak steken. Die gaat ze gebruiken voor nieuwe outfits voor de dansgroep. 'Dat willen we al heel lang, dus die outfits gaan er komen!'