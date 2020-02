Tafeltennissers Smash weer op weg naar halve finale: 'Dan is alles mogelijk'

Het is nog maar een paar maanden geleden dat de tafeltennissers van Smash'70 uit Hattem landskampioen werden. Inmiddels is de nieuwe competitie over de helft en lijken de kampioenen opnieuw hard op weg naar de halve finale. 'Het kampioenschap wordt lastig, maar we hebben bewezen voor een verrassing te kunnen zorgen.'

Dat ze trots zijn op hun kampioenschap, is duidelijk te zien: de bezoekers van tafeltennisvereniging Smash'70 worden verwelkomd met een groot bord. 'Wij zijn Smash, wij zijn landskampioen' is daar op te lezen. En wie de kantine binnenloopt, kan er niet omheen: de beker heeft een prominente plek aan de muur gekregen. 'Het kampioenschap was echt prachtig. Dat pakt niemand ons meer af', zegt speler/coach Gerben Last.

Een paar maanden na het grote feest is de competitie alweer over de helft. De wedstrijd van zaterdagavond, tegen tafeltennisvereniging Tempo Team uit Amsterdam, is een belangrijke. 'Hier moeten we de punten pakken, zodat we de aansluiting houden met de top', weet voorzitter Bastian Evers. 'We willen dit jaar als tweede of derde eindigen..'

Play offs

De top-4 van de reguliere competitie tafeltennis speelt namelijk play offs. 'Daar horen we wel te staan, dat zijn we aan onze stand verplicht', vindt Last. 'En we zijn ook hard op weg. Maar dit jaar is TaVerZo, de vereniging waar we vorig jaar van wonnen in de finale, bijzonder sterk. Zij hebben dure spelers ingehuurd, waardoor zij ver boven de rest uitsteken.'

Kolken met publiek

De eerste plek in de reguliere competitie acht Last dan ook niet haalbaar. 'Maar je hebt ons publiek gezien: in een finale gaat het kolken en dan kan het alle kanten op gaan.' Smash'70 staat bekend om het fanatieke publiek. Nergens in Nederland komen zoveel supporters op een tafeltenniswedstrijd af als in Hattem. 'Het leeft hier', beaamt Evers. 'Juist ook omdat wij spelers met een binding met de club opstellen. Met onze supportersaanhang maken we de tegenstander dan helemaal gek. Dan is iedereen bang voor ons.'

Tot aan de eventuele finale geniet de vereniging nog van het afgelopen kampioenschap. 'We bestaan dit jaar 50 jaar. Samen met het kampioenschap zorgt dat voor een heel jaar feest', lacht Evers. 'En in de competitie staan we er ook weer hartstikke goed voor. Het is een mooi jaar.'