Midden in de nacht al de warmste 16 februari ooit

De dag van 16 februari was nog maar amper begonnen of het was al de warmste 16 februari ooit. We zaten om 3.20 uur op 13,6 graden. Het vorige record stamde van 16 februari vorig jaar: 13,3 graden.

Apparatuur in De Bilt gaf inderdaad midden in de nacht 13,6 graden aan, meldt WeerOnline. Het kan zelfs de eerste lentedag van het jaar worden. In het midden van het land worden temperaturen van ongeveer 15 graden verwacht. Lokaal kan de temperatuur zelfs oplopen tot 17 graden.

Volgens het weerstation is het de tweede keer dit jaar dat een weerrecord aan diggelen gaat. Eerder was 31 januari de warmste 31 januari ooit gemeten.

Kort voor het middaguur was het vandaag in de provincie het warmst in Herwijnen; het weerstation gaf een temperatuur aan van 14,4 graden. In Deelen en Hupsel was het 14,3 graden.

Code geel wegens storm

De storm Dennis is de derde storm van het jaar. Vooral aan de kust worden harde windstoten verwacht, tot wel 100 kilometer per uur. Dat meldt het KNMI. Ook in Gelderland is code geel van kracht wegens gevaarlijke weersomstandigheden. Zondagavond neemt de wind weer af.