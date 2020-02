Achterhoek moet eerste rookvrije regio worden

Jongeren worden bijvoorbeeld benaderd via middelbare scholen in de regio. 'We willen voorkomen dat jongeren gaan roken', zegt projectleider Welmoed Nijboer. 'In de Achterhoek willen we nog sneller naar nul nieuwe rokers dan op andere plekken in Nederland.'

De campagne moet er ook voor zorgen dat een rookvrije omgeving mogelijk wordt. 'Denk aan sportclubs, speeltuinen, scholen, de huisartsenpraktijk, het gemeentehuis, een straat of een buurt', zegt Nijboer.

Ziekenhuisterreinen al rookvrij

De ziekenhuisterreinen van het Slingeland in Doetinchem en het SKB in Winterswijk zijn sinds begin dit jaar al geheel rookvrij. Een belangrijke stap volgens longarts Dirk Nijmeijer. 'Ziekenhuizen dragen bij aan gezondheid en dat willen we ook graag uitstralen. Daar hoort roken dan niet bij', aldus Nijmeijer. 'Ik sta achter een rookvrije generatie, dat moet uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.'



Tot die tijd moeten er nog wel wat hobbels worden genomen. 'Het heeft allemaal te maken met een aanspreekcultuur door mensen erop te wijzen dat roken op een bepaalde plek niet meer mag', zegt Nijmeijer. 'Vroeger werd er nog gerookt in spreekkamers en op afdelingen. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Ik denk dat de tijd nu wel rijp is voor een rookvrije omgeving.'

'Ik wil niet dat sigaret mijn leven beheerst'

Als laatste wil Achterhoek rookvrij rokers helpen bij het stoppen met roken. Voor elke Achterhoeker die wil stoppen hebben we een hulpaanbod dat bij hem of haar past', zegt Nijboer. Zoals een training 'Stoppen met Roken' die wordt gegeven in Terborg.



Mary Snijders rookte 35 jaar en probeerde meerdere keren te stoppen. Ze hoopt dat het nu echt gaat lukken. 'Ik wil niet dat de sigaret mijn leven gaat beheersen', zegt Snijders. 'Ik wil me niet meer machteloos voelen zonder een sigaret. Het meest belangrijkste is mijn gezondheid.'

Gezamenlijke aanpak is nieuw

Dat een hele regio, zoals de Achterhoek, een gezamenlijke aanpak kiest om het roken te stoppen, is volgens Nijboer voor het eerst. 'In Amsterdam doen ze het op stadsniveau, maar een hele regio is nieuw.' Achterhoekers kunnen op de website Achterhoekrookvrij.nl zelf inspirerende voorbeelden of ideeën aanleveren.

'Ook hebben we een kaartje waar alle rookvrije plekken in de Achterhoek op staan', zegt Nijboer. Dat de Achterhoek over twee jaar rookvrij is, is volgens Nijboer een utopie. 'We hopen dat we wel een eind op weg zijn met onze doelen. We gaan zeker meten of we resultaat hebben geboekt.'