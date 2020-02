Clown Kwibus moet na 30 jaar stoppen: 'Ik besef het nog niet'

'Vandaag is de laatste keer', zegt Kwibus. Hij vindt het jammer. 'Ik besef het nog niet... Het is dubbel. Ik zie het straks wel, dit is gewoon de laatste keer.'

Kwibus verzorgde zijn optredens in Groesbeek en vermaakte naar eigen zeggen duizenden kinderen. Een mooiste herinnering aan de dertig jaar heeft hij niet. 'Alles, alles is mooi. Als kinderen hier weggaan en zeggen: Dit was de mooiste dag van mijn leven, dat is toch gewoon geweldig.'

Bekijk hier het laatste optreden van Kwibus:

Het gebouw waar Kwibus optrad wordt een verzorgingstehuis voor senioren met dementie. 'Dat is wel mooi, dat het gebouw een goede bestemming krijgt. Maar als het niet was verkocht was ik zeker niet gestopt.'