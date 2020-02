Carnavalsoptochten afgelast vanwege storm Dennis

De optocht in Zeddam gaat vooralsnog wel door, maar zonder carnavalswagens. 'Wij gaan proberen om een representatieve tocht te doen zonder wagens', vertelt Jeroen Jansen van de optocht in Zeddam. Dat wordt dan een optocht met loopgroepen.

Bas Duis van carnavalsgroep Roekeloos is reëel. 'Je wil graag lopen, maar wil ook niet dat het ten koste gaat van je wagen', aldus Duis. 'We hebben volgende week nog 3 optochten. Zeker die in Beek willen we niet missen, dat is ónze optocht! Sowieso gaan we morgen feesten. Dan zetten we de wagen in de opslag. Het feestje gaat door.'

De wagen was al klaar: maar blijft nu dus nog even binnen:

Vanwege de storm heeft het KNMI code geel afgegeven; die waarschuwing geldt van 06.00 tot 15.00 uur.