Ben je in de kerk geboren? GroenLinks wil gesloten winkeldeuren

Negen GroenLinksers verzamelden zich zaterdagochtend in de binnenstad van Nijmegen. 'Ik heb hier zes enveloppen en ik heb de binnenstad verdeeld in zes gebieden', zegt raadslid Joep Bos Coenraad tegen de actievoerders. In de enveloppen zitten brieven met de argumenten waarom het volgens de partij beter is dat de winkeliers hun deuren dicht hebben.

Verlies van stookwarmte is jammer

'32 tot 42 procent van alle energie gaat verloren door openstaande deuren,' aldus Bos Coenraad. 'Als stad willen we duurzamer worden. We willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En als er een deur openstaat gaat stookwarmte verloren, dat is enorm jammer.'

De actievoerders bezoeken winkeliers met een open deur. Het zou de ondernemers volgens de partij zelfs geld kunnen opleveren: 'Het is voor de ondernemers ook heel erg jammer dat ze daardoor zoveel onnodige stookkosten maken.'

Sophie Weijdt is één van de winkeliers die een bezoekje krijgt. Haar deur staat wagenwijd open vandaag. 'Ik heb daardoor het gevoel dat mensen zich toch welkom voelen als ze naar binnen willen.' Weijdt trekt ook in twijfel of de stookkosten opwegen tegen eventueel gederfde omzet als mensen haar winkel links laten liggen omdat de deur dicht zit..

'Ik moet er eens goed over nadenken'

GroenLinks wijst op onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Hoe dan ook. Winkeliers die hun deuren sluiten krijgen een sticker die laat zien dat de deur dicht zit om energie te sparen. Sophie Weijdt neemt de sticker graag in ontvangst. 'Ik moet er eens goed over nadenken,' zegt ze.