'Vitesse moet nu opstaan': Max Clark ziet Vitesse uit dal krabbelen

Max Clark is één van de spelers van Vitesse die een moeilijke fase doormaakt. De Engelsman is al een tijdje niet in vorm, maar maakt zich geen zorgen over zijn plek. 'Concurrentie is gezond.'

door Richard van der Made

Met de komst van Joshua Brenet, gehuurd van het Duitse Hoffenheim, weet Clark dat hij moet oppassen. De linksbackpositie was weliswaar dun bezet, maar ex-international Brenet is voor een eredivisieclub in potentie een basisspeler. Vooralsnog blijft de Engelsman echter staan, ook komende zondag tegen SC Heerenveen.

Gezond

'Ik ken geen angst als het gaat om mijn plek in het elftal', meldt Clark. 'Het enige wat je kan doen is je uiterste best doen. Alles geven. Zo fit mogelijk zijn en focussen op jezelf. Dat is waar ik controle over heb. Concurrentie is er altijd in een team en nu ook weer meer op mijn positie. Dat is leuk en dat is gezond. Ik vind het niet erg.'

'Stick together'

Clark tobt al een tijdje met een vormcrisis al speelde hij in de beker tegen Ajax weer iets beter. 'Zo gaat dat nu éénmaal in het voetbal. Sommige wedstrijden waren inderdaad niet zo goed van mij de laatste tijd. Resultaten gaan op en af met de ploeg de afgelopen weken. Het belangrijkste is dan bij elkaar blijven als team. We have to stick together', weet Clark. 'Maar het is nu wel zaak om op te staan. En dat gaat ook gebeuren.'

Aanvallen

Zondag snakt Vitesse naar een overwinning als het frivool spelende Heerenveen op bezoek komt in GelreDome. Meestal staan die duels garant voor aantrekkelijk spel en veel goals. 'Ze hebben een jong en fris elftal', weet Clark. 'Het wordt opnieuw zwaar. De doelpunten zullen weer komen, daar ben ik van overtuigd. Wij willen aanvallen en druk zetten vooruit, maar dat moet wel samen. Als een team. Die kwaliteiten zijn er absoluut om zo te voetballen.'

Extra werk

Tijdens de voorlaatste training bleef Clark nog wat langer op het veld dan de andere basisspelers die woensdag gespeeld hadden. 'Ik wil mezelf zo fit mogelijk houden. Op dit soort dagen doe ik graag iets extra's voor mezelf', zegt de 24-jarige verdediger uit Kingston upon Hull. 'Dat voelt goed en het maakt me sterk.'

Clark vorig seizoen in betere tijden

De teleurstelling zit nog diep op vrijdagmiddag. 'Ja die voelen we allemaal nog. De beker was belangrijk voor ons en die wilden we winnen. Dan komt deze uitschakeling hard aan ook al is het tegen Ajax. Maar we moeten door. De focus ligt nu alleen op de competitie. Dat is duidelijk. Nogmaals, Vitesse zal moeten opstaan en alles moeten geven voor de play-offs.'