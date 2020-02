Oud-volleyballer Gerard Wesselink (66) overleden

Oud-volleyballer Gerard Wesselink is overleden. De oud-speler en voormalig coach en manager van Orion in Doetinchem was 66 jaar. Orion maakte het overlijden van Wesselink bekend op haar website.

Wesselink speelde tussen 1975 en 1979 41 keer in het Nederlands team. In 1992 werd hij trainer van heren 1 van Orion, samen met Pim Raterink. Wesselinks vader Freek was een van de grondleggers van het volleybal in Doetinchem.

Gerard Wesselink maakte in 1986 een kort uitstapje naar Bovo in Aalten. Twee seizoenen later keerde hij terug op het vertrouwde nest.

Na zijn actieve carrière was Wesselink jarenlang algemeen en technisch manager van de stichting waar het topvolleybal in Doetinchem was ondergebracht. Hij speelde een grote rol bij het eerste landskampioenschap in 2012.