Hoogwater voorbij: Wat gebeurt er met het drijfafval?

De uiterwaarden van de grote rivieren zijn gevuld. Door het hoge water van afgelopen week zijn de Willemspolder en de Gendtse buitenpolder ondergelopen. Ook de omgeving rond Slot Loevestein is veranderd in een enorme waterplas. Hier zijn de grote grazers naar hoger gelegen delen gebracht. Inmiddels is het waterpeil weer wat gezakt en is het tijd voor een inspectieronde met dijkbeheerder Tom Veenhof.

De uiterwaarden in Munnikenland. (Foto: Laurens Tijink)

Veenhof maakte ook het hoogwater in 1995 mee en is dan ook niet onder de indruk van de waterstanden die afgelopen weekend werden gehaald. Met de auto controleert de dijkbeheerder van Waterschap Rivierenland de oevers langs de Waal. Op het dashboard ligt een geel bord: ‘Dijkinspectie’. Zo zien fietsers en voetgangers waarom Veenhof over de dijk rijdt die voor automobilisten is afgesloten. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat met de dijkbeheerder mee op pad...

Grote delen van de uiterwaarden langs de Waal staan vol water. Aan de oevers is te zien dat de waterstand sinds afgelopen weekend ongeveer een meter is gedaald. Langs de hele rivier is een lange lijn van drijfafval achtergebleven. Op de plekken waar Veenhof zijn inspectie doet, valt het met de hoeveelheid plastic mee. Er zijn vooral veel rietstengels, takken en stokken afgeleverd door de rivier. Door de wind is het meerendeel van het drijfafval aan de andere kant van de Waal terechtgekomen. Alle troep zal, als de waterstand verder gezakt is, worden opgeruimd. Dat geldt ook voor het organisch materiaal. Dat is nodig om de dijken te beschermen, legt Veenhof uit...

Uitzicht verveelt nooit

Bij Munnikenland zijn de paarden en runderen verplaatst naar hogere gebieden. Via een inlaat, ruim een kilometer verderop, zijn de uiterwaarden hier een week geleden volgestroomd met water uit de Waal. Het water loopt inmiddels via de Maas alweer geleidelijk het gebied uit. Net achter Slot Loevestein komen beide rivieren samen. Op het water in de uiterwaarden dobberen tientallen meerkoeten en op de oever wacht een grote zilverreiger geduldig op een maaltje. Kleine groepjes ganzen vliegen over. Dit uitzicht verveelt Veenhof nooit, ondanks zijn jarenlange ervaring bij het waterschap...

Het zal nog wel even duren voordat de uiterwaarden droogvallen en het drijfafval kan worden opgeruimd. Daarna beginnen de dijkbeheerders aan de voorjaarsinspectie. Eventuele schades aan dijken worden hersteld, zodat het achterland ook in de toekomst beschermd is tegen nog veel hogere waterstanden.

Timelapse Willemspolder

