NEC'ers erkennen dat de score hoger had moeten oplopen

'Ja, we hebben genoeg kansen gehad, zeker in de tweede helft', vond rechtsback Bart van Rooij. 'We hadden dit met 6-0 moeten afstraffen. Dat was ook leuk geweest voor de supporters. Wel veel kansen, maar te weinig goals. Bij de 2-0 kreeg ik een pass van Dirk Proper en ik zag Zian Flemming eraan komen en gaf hem in één keer voor. Hij kopte hem aardig binnen.'

Trainer François Gesthuizen vond ook dat NEC er te weinig had uitgehaald. 'Gelukkig vinden de jongens dat zelf ook. We hadden na rust veel meer goals moeten maken en hadden ook een hoger niveau moeten halen. Dan mag je niet zo gemakzuchtig worden en moet je zakelijker blijven en vanuit je positie blijven spelen. Dan maak je er meer en kun je de mensen ook wat meer bieden. We hebben op het einde ook dingen gezien die we niet willen zien. De teams die we de komende weken tegen krijgen, zullen beter zijn dan Helmond Sport en dan zullen we een hoger niveau moeten halen dan vandaag.'

Het uitvallen van Anthony Musaba was een domper. Bart van Rooij schrok er flink van. 'Ik heb hem op het veld beterschap gewenst, maar ik heb hem na afloop niet meer gezien. Ik hoorde dat hij misschien zijn kuitbeen heeft gebroken. Dat zou heel akelig zijn. Anthony zat er lekker in dit seizoen, met goals, assists en fantastische acties. Zulke jongens heb je nodig om de wedstrijd open te breken. Het zal echt een gemis zijn.'