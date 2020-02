Hamdaoui haalt gram met tweede goal op rij als invaller

Hamdaoui is het middelpunt van de feestvreugde (foto Wil Kuijpers)

Mo Hamdaoui stak een tijdje niet in beste vorm, maar als invaller is hij deze week goud waard voor De Graafschap. 'Of ik erin hoor? Zo kun je het wel zien ja.'

De kleine vleugelspits is de eerste om aan te geven dat hij een behoorlijk aantal wedstrijden niet goed speelde en dus terecht op de bank belandde. 'Natuurlijk, we hadden ook als team een moeilijke periode in december waarin ik zelf ook minder speelde. Dat kun je eruit worden gehaald.'

Deze week vervulde Hamdaoui echter ineens een hoofdrol. Als invaller scoorde hij maandag eerst bij Jong PSV en vrijdag op de eigen Vijverberg deed hij dat nog eens dunnetjes over. 'Ja, weer stond ik er nog maar net in en brak ik de wedstrijd open. Het is lekker om belangrijk te zijn voor de ploeg.'

Twee keer scoorde hij ook fraai. 'Vond ik ook. Ik train er op om naar binnen te komen en dan te schieten', vertelde hij na de 2-0 zege op Roda JC. 'Misschien hebben we beelden bekeken want maandag schoot ik hem binnen in de lange hoek en nu in de korte hoek.'

Constant

Of Hamdaoui zijn gram haalde op zijn trainer, ging hem te ver. Wel vindt hij dat hij weer basisspeler moet zijn nu hij twee keer op rij scoort.' Zo kun je het wel zien inderdaad. En natuurlijk wil je starten. Het is er de laatste tijd misschien iets te weinig uitgekomen. Voor de winterstop ging het vaak wel en toen heb ik ook vaak mooie dingen laten zien. Maar het is denk ik nog niet constant genoeg.'