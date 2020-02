De Graafschap boekt terechte overwinning op Roda JC

De Graafschap heeft geen punten gemorst in het thuisduel met Roda JC. De 2-0 zege had hoger moeten uitvallen, maar was dik verdiend.

Voor bijna 10 duizend toeschouwers op De Vijverberg ging De Graafschap stormachtig van start. Dat leidde direct tot gevaar voor het Limburgse doel met een hoofdrol voor Sven Blummel. De Brabander had opnieuw een basisplaats als linksbuiten en was op aangeven van Ralf Seuntjens al snel dichtbij de 1-0. Via de voet van Jensen ging de bal echter tegen de buitenkant van de paal. In dezelfde aanval haalde Blummel nog een bal van de achterlijn die bijna het doel invloog.

Blummel gevaarlijk

Daarna bleef De Graafschap het duel controleren en liep Roda vooral achter de feiten aan. De Graafschap was de baas op eigen veld, maar tot heel veel kansen leidde dat uiteindelijk niet in de eerste helft. Blummel, de meest dreigende speler aan Doetinchemse kant, schoot na een prima actie nog eens voorlangs. Nijland zag een schot geblokt na weer goed werk van Blummel en Vet schoot in kansrijke positie over. Roda stelde daar nagenoeg niets tegenover.

In de tweede helft speelde De Graafschap vaster en ook beter voetbal. Nijland liet een grote kans liggen, maar Hamdaoui scoorde wel. En opnieuw als invaller toen hij na een klein kwartier Blummel afloste. Ook Seuntjens verzuimde met een kopbal te scoren. Hamdaoui was nog maar net binnen de lijnen toen hij de bal uitstekend binnenschoot.

Dat zorgde voor opluchting, hoewel ook Roda een paar keer gevaarlijk werd. Hidde Jurjus bewees zich opnieuw als een betrouwbare sluitpost bij De Graafschap. In de slotfase besliste invaller Slattery de wedstrijd. De Engelsman was amper binnen de lijnen toen hij een grote kans verprutste, maar vijf minuten voor tijd was het wel raak.

De Graafschap pakte opnieuw de volle buit in een uitstekende week waarin het volop blijft meedoen om de twee promotieplaatsen. Ook concurrent Cambuur won overigens. Volendam speelde gelijk.