Schaarste in kleding: Mode in WO2

Opening tentoonstelling : 1 april 2020 tot en met 23 december 2020: 10.00 - 17.00 uur.

Locatie : Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, 8161 SZ Epe



Na de inval van de Duitsers in 1940 gaan stoffen en kleding op de bon. Maar wat doe je als je geen kledingstoffen kunt krijgen? Ondanks de textielschaarste ontwikkelt zich een sober maar nieuw modebeeld. Dat is vooral te danken aan de grote vindingrijkheid van vrouwen.

De tentoonstelling geeft een beeld van het maken, schoonhouden en verstellen van kleding tot het letterlijk op de draad is versleten.



Zelf doen

Hoe maakte men van wat er was een compleet nieuwe mode? Er worden vele voorbeelden getoond: herenkostuums werden mantelpakjes, vrouwen gingen pantalons dragen, de been make-up veranderde drastisch. Ook de haarmode veranderde. Accessoires maakte je zelf en de geboorte van de sleehak, blokhakken en kaplaarzen vond plaats. Ondergoed en regenkleding ontbreken niet aan op deze tentoonstelling.



Het museum beschikt over een grote collectie antieke kleding en klederdrachten. Deze worden geconserveerd en klimatologisch verantwoord bewaard.



Bijzonderheden : Het gehele terrein van het museum Hagedoorns Plaatse is ingericht in het thema 75 jaar Bevrijding.