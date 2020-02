NEC wint eenvoudig van zwakke hekkensluiter Helmond Sport

NEC begon met dezelfde elf die Telstar met 7-1 hadden verslagen, maar dat duurde niet lang, Want al vroeg viel Anthony Musaba uit, hij leek zijn knie te verdraaien.

Daarna was NEC duidelijk aangeslagen, het spel was beduidend minder dan in de openingsfase. Het was saai, want er viel het eerste half uur niet één doelpoging te noteren. Het werd toch 1-0. Jonathan Okita maaide over de bal heen, maar Jellert Van Landschoot wist er wel raad mee.

Snelle 2-0

Na rust was het al meteen beter. Okita miste een enorme kans, maar even later was het wel raak toen Zian Flemming een voorzet van Bart van Rooij afrondde. Daarna misten Van Landschoot en Okita opgelegde kansen. Helmond Sport kwam er volstrekt niet meer aan te pas. Defensief kwam NEC geen moment in de problemen tegen de zwakke hekkensluiter.

In de slotfase miste Okita nog een opgelegde kans en ook invaller Ayman Sellouf had de 3-0 nog op zijn schoen. Maar het bleef bij 2-0 in De Goffert, waardoor NEC wel goede zaken doet richting de play-offs om promotie.

