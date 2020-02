Koninklijke onderscheiding voor oud-chirurg Piet de Bruijn

Piet de Bruijn (72) uit Zoelen heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Deze werd uitgereikt door burgemeester Jan de Boer van Buren in het Toon Hermans Huis in Tiel. De Bruijn is oprichter van dit huis ter ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Daarnaast was de gepensioneerde orthopedisch chirurg initiatiefnemer van internationale ontwikkelingsprojecten. De Bruijn is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De laatste jaren tot 2006 was de chirurg werkzaam in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Daarnaast was hij initiatiefnemer van een ontwikkelingsproject in Nepal. Hij verzamelde een compleet instrumentarium en een groot geldbedrag voor het noodlijdende University Hospital in de hoofdstad Kathmandu.

Hij was daar actief als arts, docent en coach. Hij leidde het medisch personeel in Nepal op om met de apparatuur te werken, tegen de achtergrond van een Nepalese burgeroorlog. Ook haalde hij Nepalese operatieassistenten naar Nederland om zich hier verder te ontwikkelen.

Lustrum

De Bruijn werkte ook in Male op de Malediven om de orthopedische en traumatologische zorg op acceptabel niveau te krijgen. In 2012 nam hij het initiatief om het Toon Hermans Huis Tiel (THHT) op te richten. Dit werd in 2015 officieel geopend en vierde vrijdag het eerste lustrum. Wekelijks ontvangt het THHT zestig tot tachtig bezoekers.

Ook na de opening zette Piet de Bruijn zich in voor de fondsenwerving om het voortbestaan zeker te stellen.