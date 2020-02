Jongeren brengen rapnummer 'Vrijheid' uit

'Ik vond het heel spannend', zegt rapper Mitch over zijn debuut als artiest. 'Ik ben heel kort met muziek bezig en het pakt nu al gelijk heel groot uit. Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen bijeen komen voor ons.' Hij gebruikte zijn eigen verslaving als inspiratie voor de tekst van het nummer. 'Vrijheid is voor mij een groot begrip', legt Mitch uit. 'We leven 75 jaar in vrijheid, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik heb heel lang gestruggled met verslavingen en ik ben er nu uitgekomen. Ik ben nu negen maanden clean, en ik voel eindelijk weer vrijheid. Dat probeer ik te representeren in het nummer.'



De première van clip werd ook gezien door wethouder Jorik Huizinga, die zijn eigen interpretatie geeft aan het nummer: 'Voor een groep inwoners is vrijheid niet standaard een gegeven', ziet de bestuurder. 'Er is schaamte over armoede, niet iedereen heeft het geluk een goede opleiding te volgen of werk te vinden. Dat zijn zorgen waarin ik me verdiep.' Dytz hoopt dat ‘Vrijheid’ aanslaat. 'En dat mensen nadenken over vrede en veiligheid', aldus de jonge rapper. 'Ik heb alle vrijheid van de wereld en woon vanaf mijn achttiende op mijzelf. Aan de andere kant van de wereld lopen kinderen met granaten, dat is geen vrijheid.'



Musical over vrijheid

De jonge artiesten haalden hun inspiratie voor het nummer uit de musical ‘Freyheyt’ van Wim Maatman en Tom Klein. In juni wordt de rockopera over de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek opgevoerd in Schouwburg Amphion. Hoewel het nummer ‘Vrijheid’ niet in dit stuk terugkomt, is er volgens Maatman nog wel een andere rap in dialect te horen.