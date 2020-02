Een knipbeurt in de trein, om er goed uit te zien op Valentijnsdag

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Met het knippen in de trein ondersteunt NS de actie #échtcontact, een initiatief van prinses Laurentien, minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo). Het doel van het initiatief is om persoonlijk contact te bevorderen', stelt NS-voorlichter Anne van der Wel.

Op je telefoon zitten tijdens de treinreis is fijn, maar persoonlijk contact nog veel fijner, zo redeneert het spoorbedrijf. Met deze actie wil de NS dat persoonlijk contact bevorderen. Daarnaast is Valentijnsdag natuurlijk een prima dag om je haren eens goed te laten doen.

'Ik heb nog niet mis geknipt'

De ene na de andere reiziger meldt zich voor een gratis knipbeurt in de trein. 'Ik hou wel van spontane acties. Het is heel mooi geworden', vertelt een reiziger die plots prachtige krullen heeft gekregen. 'Stevig blijven staan is de truc', zegt een kapster over de rare werkplek. 'Ik heb nog niet mis geknipt of een oor geraakt.'

Tientallen reizigers kregen uiteindelijk een nieuwe coupe in de speciale treincoupé. 'Op deze manier zorgen we voor een leuk gesprek in de trein en een nieuw kapsel', besluit conducteur Xandor Bakker.