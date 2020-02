Nieuwe regels voor Betuwse fruitstalletjes, maar discussie blijft

Geen Griekse kersen aan het begin van het seizoen en in principe alleen verkoop vanuit de boomgaard. De gemeente Neder-Betuwe heeft regels opgesteld voor de fruitstalletjes, die met name in het kersenseizoen langs de weg verschijnen. Deze moeten voor iedereen duidelijk maken wat mag en wat niet. Maar er blijkt toch nog wel ruimte voor discussie.

Allereerst mag er alleen streekgebonden fruit verkocht worden, of afgeleiden daarvan zoals jams of sappen. 'Dus de appels, de peren, de kersen, de aardbeien, de pruimen', somt wethouder Stefan van Someren op. 'Daar is het om te doen, dat willen we ook toeristisch uitdragen.'

Het hoeft dan niet per se van het perceel te komen waar het verkocht wordt. Van Someren: 'Ik ga niet controleren of de kersen uit de eigen boomgaard komen of uit de gaard van de buurman. Dat vind ik niet zo spannend en is ook niet te controleren.'

De verkoop van fruit vanuit de boomgaard is in de loop der tijd gegroeid en gedoogd. Er kwamen ook fruitautomaten en het assortiment aan producten werd bij sommige verkooppunten uitgebreid. Eigenlijk waren daar tot nu toe geen heldere regels voor.

Rechtszaak

De kwestie is aan het rollen gebracht door de firma Halm uit Lienden (gemeente Buren). Die kocht in overleg met de gemeente Neder-Betuwe een strookje grond langs de Betuwestraatweg in Kesteren om er een fruitkraam te vestigen. Daarbij werden een paar jonge fruitbomen aangeplant, zodat er sprake zou zijn van verkoop vanuit een boomgaard.

De gemeente besloot later om de kraam te verbieden. Uiteindelijk concludeerde de rechter dat dit onterecht was, omdat er ook niet tegen andere kramen opgetreden werd.

Nu zijn er in samenspraak met de fruittelers regels opgesteld. Deze gaan over de producten die verkocht mogen worden, de plek waar het verkocht mag worden maar ook over zaken als de bebording en vlaggen, verharding en parkeerplaatsen. De gemeenteraad moet zich nog over deze nieuwe regels buigen.

'Wij zijn allemaal de dupe'

'Ik vind de nieuwe regels niet helemaal op zijn plaats", zegt teler Jan Vermeer uit Kesteren. 'Het is allemaal gekomen door meneer Halm die dingen gedaan heeft die niet helemaal door de beugel konden. Als je fruit wilt verkopen uit een boomgaard moet het ook een boomgaard zijn en geen stukje straatwerk met zes of zeven boompjes eromheen.'

Vermeer betreurt dat de rechtszaak uiteindelijk in het voordeel van Halm is beslecht. 'Daar zijn wij allemaal een beetje de dupe van geworden. Voorheen werd er niet zo gekeken naar de regeltjes en nu gaan ze een heel plan opstellen waar we allemaal aan moeten voldoen.'

Zo hekelt de fruitteler de nieuwe eisen aan de kramen en reclameborden. 'We hebben allemaal veel geld uitgegeven aan de kramen, de reclameborden en de vlaggen. Ik vind het een beetje kort door de bocht om daar nu allemaal regels voor op te stellen, want het heeft ons een smak geld gekost.'

'Elkaar omarmen en het samen doen'

Het lijkt erop dat bijna alle huidige ondernemers in ieder geval wat betreft de locatie aan de nieuwe regels voldoen, ook Halm. In de regels staat dat het fruit verkocht mag worden op een agrarisch bouwperceel van de ondernemer of op een perceel dat is aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemers. Bij deze dienst kunnen agrariërs alle grond die zij bezitten aanmelden, dus ook een strook zoals Halm gekocht heeft. Alleen een fruitautomaat op het bedrijventerrein in Dodewaard kan volgens de nieuwe regels echt niet en moet verdwijnen.

'Als ik de regels nalees, denk ik dat wij er wel aan voldoen', zegt Monique Halm. 'Ik heb het gevoel dat het uiteindelijk wel goed komt.' Ze vindt de manier waarop de zaken gelopen zijn jammer. 'Ik geloof nog steeds dat het de kracht van de Betuwe kan zijn. Dan denk ik: kom maar op. Laat er nog maar een heleboel stalletjes bijkomen. Dat is kracht en dan komen de toeristen naar de Betuwe. Elkaar omarmen en het samen doen en niet tegen elkaar. Dat gevoel krijg ik nu wel in de branche en dat vind ik erg jammer. Ik ben erg voor het samenwerken.'

Beluister hier een reportage.