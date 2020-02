Zwalkend Vitesse kiest voor realisme tegen Heerenveen

Edward Sturing is momenteel niet te benijden. De trainer zag Vitesse in vier wedstrijden één maal scoren. En dat levert bij de bevlogen Eerbeker de nodige ergernissen op. 'Zorgen maak ik me niet, maar dit frustreert absoluut. We creëren te weinig en scoren dus ook te weining', zegt Sturing over het dal waar Vitesse al weken in zit.

Zaterdag leverde de Arnhemse club tegen FC Groningen een slechte prestatie met een 1-0 nederlaag tot gevolg. Woensdag ging Vitesse kansloos ten onder tegen Ajax in de kwartfinales van de beker. Daarmee werd de kortste weg naar Europees voetbal doorgeknipt. En ook tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag was het twee weken geleden ondermaats wat de Gelderse subtopper liet zien.

Bazoer ernaast

De slechte serie heeft het vertrouwen van de selectie aangetast. Toch zal Vitesse zich zondag moeten oprichten om niet in een serieuze vrije val te raken. Sturing passeert net als tegen Ajax Richedly Bazoer. Hij vindt dat de Utrechter zowel op voetbalgebied als instelling veel te weinig levert.

'Ik ben niet tevreden over Bazoer. Zeker in de omschakeling bij balverlies. Aan de bal is hj een goede voetballer. We gaan ook weer met hem aan de slag, maar dat ligt vooral ook aan hemzelf. Ja, ik probeer hem absoluut te raken. Maar ik laat hem niet vallen. Dat moet je nooit doen bij een speler.'

Oussama Tannane is tegen Heerenveen opnieuw de aanvallende middenvelder achter Tim Matavz. Tegen Heerenveen (aanvang 12.15 uur) worden geen wijzigingen in de opstelling verwacht. Eli Dasa is klaar voor een rentree in de basis, maar Sturing houdt de Israëliër nog op de bank. Dat geldt ook voor linksback Joshua Brenet. Max Clark, al weken niet in vorm, blijft voorlopig nog de voorkeur krijgen. Sturing wilde na de training vrijdag nog geen opstelling vrijgeven.

Realisme

Vitesse zal zich thuis niet ingraven, maar ook niet vol op de aanval spelen. Realisme is noodzaak nu resultaten en veldspel tegenvallen. 'Je ziet al dat we wat meer achteruit lopen nu het minder gaat. We zullen wat minder hoog druk zetten. Daarnaast moet je altijd kijken naar de spelers die je hebt en wat de kwaliteiten zijn in je selectie.'

Vitesse staat zesde en ligt nog op koers voor de play-offs om Europees voetbal. Voor Heerenveen wordt het bereiken van die play-offs een lastig karwei. De Friezen hebben zes punten minder dan Vitesse en staan nu tiende.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Tannane, Tronstad; Dicko, Matavz en Linssen.