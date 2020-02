VIDEO | Eerste otter in kunstmatige schuilplek

Voor het eerst is in Gelderland een otter vastgelegd die een zogeheten 'otterholt' binnengaat. Dat vertelt Charlotte Witte van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, die de beelden maakte. 'Mogelijk is het zelfs de eerste van Nederland.'

Een otterholt is een kunstmatige schuilplaats voor de otter, legt Witte uit. Daarvan heeft de vereniging er 25 in de regio uitgezet. 'Otters trekken namelijk rond en hebben niet één vaste schuilplek', vervolgt Witte. 'En er zijn maar weinig natuurlijke holtes waar ze kunnen schuilen.' Dat is volgens haar een probleem omdat otters niet zelf in staat zijn om een schuilplaats te bouwen.

Bekijk hier de otter die het otterholt binnengaat. De tekst gaat daaronder verder.

'Gaat best oké met otter'

'Bovendien krijgen otters het hele jaar door jongen. Dan is een ondergrondse schuilplaats belangrijk voor de temperatuur en om niet gegrepen te worden door roofdieren.' Na een periode waarin otters het moeilijk hebben gehad, gaat het volgens Witte nu 'best oké' met ze. 'Otters hebben alleen wel de neiging om de weg over te steken en worden vaak aangereden.'

Eind jaren tachtig was de otter volledig uitgestorven, vertelt Witte. Maar nadat de dieren in 2002 opnieuw werden uitgezet zijn er volgens haar nu ongeveer 250 in Nederland.

Bekijk hier de otter die 'speelt' rondom het otterholt:

