Carnavalsvierders vragen pastoor te bidden voor windstille zondag

'Ik heb niet super veel kunnen slapen van de zenuwen,' zegt Tygo Knuvink. Tygo krijgt vandaag de sleutel van de stad uitgereikt. Hij is gekozen tot Jeugdprins van Pavertsdarp, zoals Zeddam tijdens de carnavalstijd heet.

De jeugdprins moet dit weekend aan de bak. Tal van carnavalsactiviteiten zijn er gepland in het dorp met als hoogtepunt op zondag de carnavalsoptocht. Maar kan de grote optocht wel doorgaan van wegen de dreigende storm?

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat onder de video verder.



Billenknijpen

'Ik heb er onwijs veel zin in,' zegt de jeugdprins. En dat is ook de reden voor het billenkijpen in het dorp. 'Als we niet op de wagen kunnen staan is dat heel jammer,' zegt één van Tygo's adjudanten. Angstvallig wordt dan ook het weer in de gaten gehouden.

Als de optocht niet door kan gaan is dat extra schrijnend omdat ook carnavalsgroepen uit buurdorp Braamt zouden meedoen. Daar ging de optocht vorige week niet door vanwege de storm.

Extra gebed

'De bouwgroepen spreken ons aan: laat het alsjeblieft doorgaan. We hebben er zoveel tijd en energie ingestoken,' vertelt Jeroen Jansen, de voorzitter van de Zeddamse carnavalsvereniging. 'Het is een ongelofelijk dorpsfeest dus we hopen dat het allemaal goed gaat.'

De carnavalsvereniging is vol goede moed: er is overleg met de burgemeester en ook de hulp van de pastoor is dus ingeroepen: 'Hij gaat vanavond tijdens de kerkmis nog een extra gebedje doen voor mooi weer. Droog weer en weinig wind.'