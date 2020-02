'Dubbel gevoel' over komst mariniers naar Nieuw Milligen

Gelderland is 'content' met de komst van de mariniers. Volgens Commissaris van de Koning John Berends, is de komst van de mariniers een zeer passende bestemming voor het complex in de Veluwse bossen, dat relatief weinig wordt gebruikt. Hij vindt het prima dat het daar levendiger gaat worden. Berends was tot een jaar geleden overigens burgemeester van Apeldoorn.

'Veel pijn in Zeeland'

'Het politiek-bestuurlijke proces verdient echter geen schoonheidsprijs', zegt Berends, verwijzend naar de belofte van Den Haag dat de 1800 mariniers eigenlijk naar Zeeland zouden verhuizen. 'Ik heb er een dubbel gevoel over. Ik snap heel goed dat het in Zeeland vreselijk veel pijn doet. Daar is jaren gewerkt en geïnvesteerd voor de komst van de mariniers. Dit had niet op deze manier mogen lopen.'

Berends zegt erop te vertrouwen dat het kabinet de kwestie goed afhandelt met Zeeland. Hij heeft daarover contact gehad met zijn collega in die provincie.

