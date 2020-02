Agrariërs voor de klas over gevaar zwerfafval voor koeien

Donderdag was de aftrap van de voorlichtingscampagne ‘Koeien houden niet van blik en afval’. De agrariërs Gerrit van ’t Hof, Wim Fikse en Henk Magré waren met wethouder Liesbeth Vos-van de Weg en Ina Martens-Koele, directeur van de Timotheüsschool, bij groep 7 en 8 van de Timotheüsschool in Oldebroek.

De agrariërs en de wethouder vertelden aan de hand van een presentatie, posters en video’s dat zwerfafval gevaarlijk is voor koeien. Voornamelijk blikjes dat als zwerfvuil in het weiland beland en later door de maaimachine in kleine stukjes in het kuilvoer van de koeien terecht komt. Deze stukjes beschadigen de organen van de koe. Landelijk gaan er ongeveer 4000 koeien dood door zwerfafval en worden er meer dan 10.000 koeien ziek. Dit veroorzaakt veel dierenleed en betekent ook veel schade voor de boeren.

Blikjes in de wei

Gerrit van ’t Hof: 'Koeien nemen grote happen kuilvoer en daarmee komen kleine stukjes zwerfafval in de koe terecht. Voornamelijk scherpe stukjes blik beschadigen de koe aan de binnenkant', vertelde hij de leerlingen van groep 7 en 8 van de Timotheüsschool. Aan de hand van een filmpje en foto’s gaf boer Henk Magré hierover verdere uitleg. 'Gooi daarom geen afval in de natuur en zeker niet in de wei', hield Wim Fikse de jeugd voor. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Vertel het thuis ook door, want het zijn niet alleen kinderen maar ook volwassenen die blikjes in het weiland gooien.”

Verklaring

De afspraak werd symbolisch vastgelegd door het tekenen van een verklaring: ‘Ik help koeien en agrariërs en houd het weiland schoon.’ Ook de leerlingen zetten na de presentatie hun naam onder de verklaring.

Ook andere scholen die dit willen, worden door de agrariërs bezocht. Belangstellenden kunnen hiervoor met hen of met de gemeente contact opnemen.