Geen carnavalsoptocht, wel haringhappen in Braamt

Terwijl de rest van Nederland nog een week moet wachten op carnaval, is het in Braamt alweer voorbij. Het Braamtse feest eindigde afgelopen maandag traditioneel met het haringhappen en popverbranden. Dit jaar wel met een dubbel gevoel, want de carnavalsoptocht ging door storm Chiara, voor het eerst in 54 jaar niet door.

Dat Braamt, Nöttedarp in carnavalstijd, twee weken eerder carnaval viert dan de rest van Nederland heeft een hele praktische reden. In 1966 is carnavalsvereniging 'De Nottekrakers' in het dorp opgericht. En toen zij ook een optocht wilden organiseren, moest er een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente.

Aangezien het naburige 's Heerenberg ook een optocht organiseerde, wilde de gemeente niet nog een optocht in hetzelfde weekend. Er zou te weinig politie zijn om beide optochten in goede banen te leiden. Omdat Kilder en Zeddam ook al een week eerder carnaval vieren, werd er in Braamt besloten dat het feest twee weken eerder moest plaatsvinden.

Drie weken feest

Normaal gesproken zijn ze in Braamt alleen maar blij met hun vroege versie van carnaval, want: drie weken lang feest. De echte fanatiekelingen gaan iedere week naar een ander dorp. Dit jaar viel de optocht echter in het water door de storm Chiara.

De carnavalsvereniging heeft alles uit de kast getrokken om er toch een feest van te maken. De koning van de polonaise, Ronnie Ruysdael, werd ingevlogen om de sfeer er goed in te houden.

Geen vlees tijdens vastenperiode

Gelukkig ging het traditionele haringhappen ook gewoon door. ,De traditie stamt uit de katholieke tijd. Dan gingen de mensen op as-woensdag een kruisje halen in de kerk, en dan aten ze een broodje haring als ze thuis kwamen. Vlees was namelijk verboden in de vastentijd die dan begon. De carnavalsverenigingen hebben het nu zo overgenomen, dat ze met het haringhappen terugblikken op de carnaval die geweest is', aldus Freddie Bisselink, voorzitter van de vereniging.

Meer zien? Kijk dan vanavond naar de laatste aflevering van café Carnaval. Of kijk nu vast hier.