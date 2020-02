Dit is waarom de waterschapsbelastingen in onze provincie zo verschillen

De belasting varieert binnen Gelderland tussen de 269 euro en 386 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van 248.000 euro. De stijging ligt tussen de vier en zeven procent. Je betaalt waterschapsbelasting onder andere voor het zuiveren van afvalwater, vertelt Knoops. 'Bijvoorbeeld water dat door je toilet en douche gaat.' Maar die kosten zijn volgens Knoops in alle regio's vrijwel gelijk. 'Daar zitten de verschillen niet in.'

Die verschillen zitten vooral in het feit dat we betalen om droge voeten te houden. 'Droog kunnen wonen, werken en recreëren.' En de 'gebiedseigenschappen' zijn volgens Knoops nu eenmaal niet overal hetzelfde. 'Je betaalt voor de voorzieningen in het gebied waar je woont', legt Knoops uit. 'Net als met gemeentebelastingen.'

Zie ook: Flinke verschillen in waterschapsbelasting, zo zit het bij jou

Dijken versterken

En omdat Rivierenland lager is gelegen ten opzichte van de andere Gelderse gebieden zijn de kosten daar hoger, constateert Knoops. 'Er gaan meer kosten zitten in het wegpompen van het water en in stand houden van de dijken.' En omdat er tot 2050 extra moet worden geïnvesteerd in het versterken van die dijken, is ook de belastingstijging dit jaar hoger in Rivierenland, legt Knoops uit.

'Historisch gezien is Rivierenland altijd duurder geweest. En dat zal ook altijd zo blijven.'

Beluister hier het radio-fragment (tekst gaat daaronder verder):

'Bestuur kan keuzes maken'

Maar ook de hoeveelheid inwoners in je gebied heeft invloed op de belasting die je per huishouden door moet berekenen, laat een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel weten. 'En ook als bestuur kun je keuzes maken. Wij willen de tarieven bijvoorbeeld niet te ver laten stijgen. Dan moet je soms de schulden wat op laten lopen.' Waterschap Vallei en Veluwe is het goedkoopste jongetje van de klas in Gelderland. 'Dat komt onder meer omdat een derde van ons gebied uit natuur bestaat. Dat is goedkoper dan andere gebieden', volgens een woordvoerder.