Den Haag: marinierskazerne na 2025 in Nieuw Milligen

Met het besluit komt het kabinet terug op een plan waartoe het in 2012 besloot, want eigenlijk was men voornemens om de kazerne met zo'n 2.000 mariniers te verhuizen van Doorn naar Vlissingen.

De voorziene leegloop van het Korps Mariniers en de financiële en technische tegenvallers die tijdens de voorbereidingen bleken, maken dat Visser toch kiest voor een kazerne op de Veluwe. Voor Zeeland wil het kabinet een compensatieregeling treffen.

Woedende Zeeuwen

Vorige maand verrasten Visser en minister Bijleveld een deel van de ministerraad met het voornemen 'Vlissingen' af te schieten. De staatssecretaris werd daarop nog eens naar Zeeland gestuurd voor overleg. Deze week deelde Visser de Zeeuwse delegatie op het ministerie nogmaals haar aarzelingen mee.

Visser geeft toe dat Defensie steken heeft laten vallen in het getouwtrek over de verhuizing, waarover jarenlang rumoer was. 'We

hadden sneller duidelijkheid moeten geven. Dat betreur ik', zei de bewindsvrouw vrijdag.

Zeeuwse politici zijn desondanks woedend, schreef Omroep Zeeland al eerder. Zij voelen zich benadeeld omdat de verhuizing naar Vlissingen zo goed als vast stond. Maar mariniers lieten bij de omroep weten juist blij te zijn niet naar Zeeland te hoeven verhuizen.

Lagere kosten

Het voordeel van Nieuw Milligen is de ligging en het feit dat er al een kazerneterrein aanwezig is. Dit zorgt voor aanzienlijk lagere kosten, waar in Vlissingen alle voorzieningen opnieuw gebouwd moesten worden. Ook liggen de schietterreinen op de Veluwe om de hoek.

'Ontzettend mooi nieuws'

Inwoners en politici in de gemeente Apeldoorn lieten eerder al weten dat de mariniers wat hen betreft van harte welkom zijn. 'Ontzettend mooi nieuws', noemt het CDA de aankondiging van het kabinet. 'Erg spijtig voor Zeeland, maar een geweldige verrijking voor ons', zegt fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg. De fracties van D66 en Lokaal Apeldoorn wijzen op de band die Apeldoorn al had met Defensie. De marechaussee-opleiding is er immers gevestigd.

Namens de VVD zegt fractievoorzitter Jenny Elbertsen dat de keuze mooi past bij het 'profiel als veiligheidsstad dat Apeldoorn heeft gekozen'.

