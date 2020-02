Weg vrij voor verhuizing marinierskazerne naar Nieuw Milligen

De verwachting is dat het kabinet vrijdagmiddag het besluit bekend maakt. Daarmee komt het kabinet terug op een plan waartoe het in 2012 besloot, want eigenlijk was men voornemens om de kazerne met zo'n 2.000 mariniers te plaatsen in Vlissingen.

De voorziene leegloop van het Korps Mariniers en de financiële en technische tegenvallers die tijdens de voorbereidingen bleken, maken dat Visser toch kiest voor een kazerne op de Veluwe.

Verrast

Vorige maand verrasten Visser en minister Bijleveld een deel van de ministerraad met het voornemen 'Vlissingen' af te schieten. De staatssecretaris werd daarop nog eens naar Zeeland gestuurd voor overleg. Deze week deelde Visser de Zeeuwse delegatie op het ministerie nogmaals haar aarzelingen mee.

Het voordeel van Nieuw Milligen is de ligging en het feit dat er al een kazerneterrein aanwezig is. Dit zorgt voor aanzienlijk lagere kosten. Inwoners en politici in de gemeente Apeldoorn lieten eerder al weten dat de mariniers wat hen betreft van harte welkom zijn.

