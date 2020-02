Strijd tegen verdwijnen brandweerauto, Putten tekent bezwaar aan

De gemeente Putten tekent bezwaar aan tegen het bezuinigingsbesluit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Volgens die bezuinigingen levert Putten één van de twee tankautospuiten in. De gemeenteraad is het niet eens met dat besluit en vecht dat nu aan. 'Desnoods tot aan de Raad van State.'

Herman Luitjes diende donderdagavond namens Wij Putten de motie in, waarin het het college opriep bezwaar aan te tekenen. 'Als er nu een grote brand is, moeten wij wachten op een auto uit Ermelo of Nijkerk. Dat kan niet', sprak hij. 'Daarom vind ik dat wij de VNOG moeten oproepen dit terug te draaien.'

Voltallige gemeenteraad

Burgemeester Lambooij, die namens het college verantwoordelijk is, gaf toe dat hij niet weet of bezwaar maken überhaupt mogelijk is. 'Bij mijn weten is de VNOG hier niet voor toegerust. Maar ik vind het een interessant idee, en ik sta er zeker voor open. Als het ook maar een beetje mogelijk is, dan dienen wij een bezwaarschrift in.'

De voltallige gemeenteraad stemde in met de motie. 'Ik hoop dat het niet nodig is, maar laten we doorprocederen tot aan de Raad van State', gaf Luitjes nog mee. 'En laten we daar dan als voltallige gemeenteraad zitten.'

Zelf aanschaffen

Wij Putten, de grootste partij in de gemeenteraad zei eerder te willen onderzoeken of het mogelijk is om de tweede tankspuitauto zelf aan te schaffen. De VNOG liet eerder weten dat een tankautospuit een half miljoen euro kost, exclusief de personeelskosten.

In totaal moeten twaalf posten op de Veluwe en Achterhoek een brandweerauto inleveren om een miljoenentekort weg te werken. Daar hebben 22 burgemeesters mee ingestemd, alleen Putten was tegen het plan. De VNOG zegt dat de veiligheid niet in het geding komt.

