Putten handhaaft voorlopig nog niet op drankketen

Het college van burgemeester en wethouders maakte in december bekend dat drankketen vanaf dit jaar niet langer gedoogd zullen worden. Dit besluit komt voort uit een raadsbesluit in 2010, waarin werd gesteld in tien jaar tijd de hoeveelheid keten in de gemeente af te willen bouwen.

Vier keten

Uit de antwoorden op de vragen van Wij Putten blijkt dat de gemeente op dit moment van het bestaan van vier keten weet. 'Die hebben weer een gedoogbeschikking aangevraagd', vertelde 't Jong. 'Die hebben wij afgewezen.' Over eventuele andere keten in de gemeente, kan de wethouder nog niets zeggen. 'We hadden niet de illusie dat het er maar vier zouden zijn, dus we zijn bezig met een inventarisatie. Er zijn momenteel enkele locaties in beeld, waar mogelijk een illegale keet staat.'

Wilma van Voorst, die de vragen namens Wij Putten had gesteld, vroeg vervolgens aan de wethouder om een eventueel handhavingstraject 'on hold' te zetten tot een komende commissievergadering. Tijdens die vergadering zullen ook twee brieven van inwoners besproken worden. 'We zullen een inventarisatie maken, en iedereen met een keet uitnodigen op gesprek', beloofde 't Jong. 'Maar we zullen nog niet gaan handhaven.'

Vrees voor dit moment

Ketenbezoekers waar Omroep Gelderland contact mee heeft, geven niet de indruk dat er minder keten zijn. Zij lieten eerder weten dat veel drankketen zich niet gemeld hebben bij de gemeente de afgelopen jaren, uit vrees voor dit moment.

