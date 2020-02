'Ik voel me basisspeler': Stef Nijland aast op hoger rendement bij De Graafschap

Stef Nijland speelde dit seizoen vaker wel dan niet, maar onomstreden is de 'in potentie beste speler' van De Graafschap dus niet. 'Ik hoor die uitspraak al mijn hele carriére.'

door Richard van der Made

Snoei liep tijdens de voorbereiding op het seizoen weg met de Groninger en had grote plannen om Nijland een bepalende rol te laten spelen in zijn elftal. Het liep echter anders toen de competitie begon want de 31-jarige aanvaller belandde op de bank. Hij knokte zich terug, werd opnieuw reserve en zo pendelt de voormalig speler van Groningen, PSV en PEC dit seizoen regelmatig heen en weer tussen basis en bank.

Nijland verbijt zich op de bank bij MVV

Op en af

In achttien van de 25 wedstrijden kwam Nijland in actie. Hij voelt zich belangrijk en gewaardeerd. 'Ik vind het ook een leuk seizoen. De eerste divisie was voor mij nieuw. Maar we hebben een duidelijk doel, spelen bovenin en daar kan ik wel van genieten. Het gaat op en af, ook met mij. En ondanks het feit dat ik niet altijd speel, voel ik me basisspeler.'

Frustrerend

Regelmatig is er kritiek op Nijland die tot nu toe drie maal het net vond en veel grote kansen onbenut liet. 'Dat is het enige. Mijn rendement is gewoon te laag. Het valt mijn kant maar niet op, maar ik heb vertrouwen dat ik het nog kan omdraaien. Het is wel frustrerend. In zo'n wedstrijd tegen Eindhoven krijg je als team heel veel grote kansen, maar wordt het 1-1. Terwijl je er heel veel instopt. Dat knaagt', zegt Nijland op weg naar het duel met Roda JC.

Nijland ontdoet zich stijlvol van twee verdedigers

'Beste speler'

In die wedstrijd staat hij vrijwel zeker aan de aftrap. Maandag tegen Jong PSV zat hij 90 minuten op de bank. 'Maar in de eerste vier na de winterstop speelde ik gewoon.' Snoei roemde Nijland regelmatig om zijn voetballend vermogen en uitte af en toe ook harde kritiek. 'In potentie is hij onze beste speler. Eigenlijk zou hij met zijn kwaliteiten altijd moeten spelen', zei Snoei al eens.

Bewust beleid

Nijland glimlacht bij die lovende woorden. 'Dat hoor ik mijn hele carriere al. Ik ligt dat naast me neer. Als ik nu twaalf goals had gemaakt, was ik onomstreden. Nu heb ik er drie. Zo werkt het', weet hij maar al te goed.

Extra

'Toch kan ik dus ook genieten, omdat ik mezelf een belangrijk onderdeel voel van het team. Alles zit dicht bij elkaar en straks komen de grote wedstrijden nog. Een bal binnenkant paal kan straks de doorslag geven. We hebben veel ervaring in de as en dat is ook bewust beleid geweest. Die jongens zijn zich ervan bewust dat ze wat extra's moesten brengen de komende maanden. Ik heb daar een goed gevoel over.'