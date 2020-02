Snoei worstelt met kritiek op De Graafschap: 'Geen Calimero gedrag vertonen'

door Richard van der Made

Mike Snoei kent de doorsnee Achterhoeker die De Graafschap een warm hart toedraagt goed genoeg. Hij woont al jaren in Didam, is dagelijks in Doetinchem en voelt dan ook regelmatig hoe de barometer van de fans uitslaat. De trouwe, maar vaak ook morrende achterban is kritisch en wil in de eerste divisie nu eenmaal vermaakt worden. 'Wij willen ook dat het aantrekkelijker en beter wordt. Dat moet ook.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



De oefenmeester weet dat er regelmatig kritische geluiden doorsijpelen over het vertoonde spel. Tegen Jong PSV was het maandag ondermaats, maar sleepten de Achterhoekers er op karakter, en met het nodige geluk, in extremis toch een driepunter uit.

Hondenweer

'Soms vinden mensen het wel eens vervelend als ik het zeg na een slechte wedstrijd, maar dan ben ik best een beetje trots. Want we winnen daar op karakter en dat past ook bij De Graafschap. En als ik die verzopen fans zie met dat hondenweer en de burgemeester ertussen die daar op maandagavond dan toch maar weer zijn', zo prijst de trainer de fans.

Stinkende best

'Het was een slechte wedstrijd, vond ik ook', geeft Snoei eerlijk toe. 'Maar als ik ons analyseer na de winterstop? Niemand kan ontkennen dat we bij Almere City een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En ook hele stukken tegen Eindhoven en MVV waren goed. Ik vind het dan ook deels onterecht. Maar natuurlijk, het mag wat meer sprankelend. Daar werken we iedere dag aan. We doen ons stinkende best.'

Calimero

Hij wijst ook op de tactiek van de tegenstanders. Zeker als ze op bezoek komen op de kolkende Vijverberg. 'Daar graven bijna alle ploegen zich in en spelen ze op de counter. Het is enorm moeilijk om dat te bespelen. Maar wij zijn De Graafschap. We moeten geen Calimero gedrag vertonen.'

Elf keer gelijk

'Nee, de kritiek stoort me niet', beweert Snoei. 'Omdat we er iedere dag mee bezig zijn. Ik hoor ook een grote groep die er prima mee kan leven. We hebben nu al vijftig punten en een veel beter doelsaldo dan Volendam, dat ik op dit moment een machine vindt. Jij zegt dat onze concurrenten al vijf keer hebben verloren. Maar wij hebben al elf keer gelijk gespeeld. Dat is wel een statistiek waar we nog aan moeten sleutelen', aldus Snoei.

Eén opdracht

Uiteindelijk weet de coach dat het onder aan de streep maar om één ding draait dit seizoen op De Vijverberg 'Ik heb hier maar één opdracht. En dat is directe promotie. Maar voor die druk, winnen is hier altijd een absolute must, ben ik ook naar De Graafschap gekomen. En we hebben veel ervaren spelers die dat ook heerlijk vinden en daar goed mee kunnen omgaan.'