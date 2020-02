Woedende docenten Hoenderloo Groep voelen zich bedonderd

Op 1 augustus 2020 sluit de Hoenderloo Groep naar alle waarschijnlijk haar deuren. Voor in totaal 85 medewerkers van de school betekent dit een onzekere toekomst, omdat het college sinds half november geen onderdeel meer is van Pluryn. Toen werd het college omgedoopt tot stichting. Daarmee vervallen de rechten die leraren als onderdeel van Pluryn hadden. Docenten zijn woedend.

Met geluk nog drie maanden salaris

De medewerkers krijgen met geluk nog drie maanden salaris mee, als hun school in de zomer sluit. Pluryn geeft aan dat 'waar mogelijk' wordt geprobeerd werknemers binnen de organisatie onder te brengen. Maar omdat zij geen integraal onderdeel van Pluryn meer zijn, maar een stichting, is dat geen gegeven feit.

Er is veel boosheid over de gang van zaken. Docenten spreken van 'valse beloftes', onzekerheid en voelen zich in de steek gelaten. Aanstaande maandag en dinsdag geven zij daarom geen les.

'Vooropgezet plan'

De onderwijstak van de Hoenderloo Groep werd half november vorig jaar ondergebracht in de Stichting Pluryn Onderwijs. Twaalf dagen erna kwam het bericht dat de Hoenderloo Groep - en dus ook de school - moet sluiten wegens miljoenenverliezen bij Pluryn.

Docenten van het college vinden het vreemd dat éérst een stichting wordt opgericht, om er nog geen twee weken later 'de stekker uit te trekken'. Hierdoor kunnen de werknemers niet langer automatisch terugvallen op die organisatie. Zij zijn immers een aparte stichting geworden onder Pluryn. 'Dit riekt naar een vooropgezet plan', schrijven zij in een verklaring.

'Scholen waren betrokken'

Woordvoerder van Pluryn Marian Draaisma zegt dat van opzet absoluut geen sprake is.

'Onze scholen onderbrengen binnen een stichting was iets waar wij al een paar jaar mee bezig waren. Daar waren de scholen zelf ook bij betrokken. In het geval van het Hoenderloo College werd de handtekening half november gezet. Wij wisten toen nog niet dat we de Hoenderloo Groep definitief wilden sluiten', legt ze uit

'Geld wordt weggesluisd'

De docenten beweren daarnaast dat hun stichting gebruikt wordt om vermogen van de school door te sluizen naar Pluryn, terwijl zij zich beroofd zien van hun rechten op een goed sociaal plan wanneer de Hoenderloo Groep dichtgaat.

Dat verwijt wordt door Draaisma naar het rijk der fabelen verwezen. 'Wij kunnen daar helemaal niet bij, want de school is een eigen stichting. De onderwijsinspectie is er ook nog, en daarnaast heeft het Hoenderloo College keurig een eigen boekhouding.'

Zij vervolgt: 'Het geld dat er is, zoals de reserves, die zijn echt van het college zelf. En die zijn onder meer bedoeld voor een salarisregeling, als de Hoenderloo Groep deze zomer dichtgaat.'

Wel dicht, niet dicht?

Draaisma benadrukt dat Pluryn nog volop in onderhandeling is met de medewerkers van het Hoenderloo College over hun toekomst. Pluryn houdt ondertussen nog altijd een slag om de arm en zegt dat de jeugdzorginstelling 'naar alle waarschijnlijkheid' deze zomer dichtgaat.

Toch worden al wel definitieve maatregelen genomen om af te bouwen. Zo worden sinds december geen nieuwe jongeren meer toegelaten. De docenten zien dat als bewijs dat er achter de schermen allang een definitief besluit is genomen over de sluiting.

