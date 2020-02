Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij Stadsmuseum Bergh

Het Stadsmuseum Bergh is gevestigd in een rijksmonument, het Joannes van Esserenhuis aan de Marktstraat in ’s-Heerenberg.

Ons museum geeft de bezoeker een intense beleving van de geschiedenis met behulp van de modernste technieken.

Door middel van een gratis audiotour worden de verhalen verteld over vijf markante, historische Berghse vrouwen. De zeer gedetailleerde maquette laat met beeld, geluid en licht zien hoe ’s-Heerenberg er rond 1550 moet hebben uitgezien.

In de filmzaal wordt de prachtige overzichtsfilm vertoond. Het St. Antoniusgilde heeft haar schatten uitgestald in twee vitrines.

Hiernaast streeft het museum ernaar elk jaar een bijzondere expositie te organiseren, in 2020 de “Echo van de Middeleeuwen in de St. Pancratiuskerk” over leven en werk van W.F. Mengelberg.

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, op dit moment zijn dit er 30, bestuursleden meegerekend. Het is een klein maar actief, enthousiast team. Sinds de opening in 2017 werken we er met zijn allen hard aan het museum te verfijnen, verder te ontwikkelen, op de kaart te zetten, exposities te organiseren, etc. Gastvrijheid en klantvriendelijkheid staan hoog in ons vaandel.



We zijn op zoek naar



· Gastvrouw/-heer, u ontvangt en maakt de bezoeker wegwijs in het museum en verricht baliewerkzaamheden. U staat er niet alleen voor, u werkt altijd met zijn tweeën, minimaal 2 dagdelen per maand. Ook/juist voor de zaterdag en zondag zoeken we vrijwilligers.

· Roostermaker voor de maandelijkse roosters en het onderhouden van contact hierover met de vrijwilligers.

· PR-marketing medewerkers, voor zeer uiteenlopende deeltaken, betreffende pers/media, social media, ontwikkeling van de museumwinkel en promotiemateriaal, aanleggen archief beeldmateriaal, opzetten van een nieuwsbrief, bemanning beurzen en markten, verspreiding folders etc.,

· Medewerker t.b.v. exposities en evenementen. In een klein team bedenkt en organiseert u nieuwe activiteiten en voert deze uit met behulp van onze vrijwilligers. U hoeft niet alle taken te doen, u mag zich inschrijven voor één evenement, óf alleen helpen met uitvoeren óf organiseren

· Werver van fondsen en donateurs. In samenwerking en overleg met bestuursleden benadert u verschillende bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen om fondsen, subsidies en donateurs te werven voor het museum.

Voor elke vacature zijn natuurlijk andere vaardigheden gewenst, maar interesse in cultuur en geschiedenis is een pre.

Samen willen we het culturele erfgoed van het oude Berghse Graafschap doorgeven. Lijkt het u leuk om aan het werk te gaan bij Stadsmuseum Bergh?

Reageren kan hieronder!