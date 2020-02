Hoe denken Arnhemse scholieren over drugsproblemen? 'Ik zit op een junkschool'

De problematiek rond drank- en drugsgebruik onder jongeren groeit scholen boven het hoofd. 'In sommige klassen blowt 50 tot 60 procent van de leerlingen', zei directeur Eelco van der Kruk van het Thomas a Kempis College in Arnhem woensdagavond in de gemeenteraad. Wij gingen de straat op om scholieren te vragen wat zij van deze uitspraak vinden.

Van der Kruk luidde namens meerdere scholen de noodklok. 'We zijn op een punt gekomen dat we de grip aan het verliezen zijn', zeiden ook raadsleden Steffenie Pape (VVD) en Sabine Andeweg (D66).

Zie ook: Steeds meer blowende jeugd, scholen Arnhem luiden noodklok

Hoe kijken de scholieren er zelf tegenaan? 'Blowen gebeurt vooral bij ouderejaars', zegt de 12-jarige Timo. 'Ik vind het belachelijk dat kinderen in groep zeven en acht soms al blowen.'

Nova (16): 'Ik ken wel klasgenoten die eens geblowd hebben. Zelf ben ik er op tegen. Hooguit een vijfde van mijn klas heeft het eens geprobeerd.'

'Ik ga niet blowen, ik heb astma'

Volgens Jits en Mark, allebei 12 jaar, 'stinken mensen op school soms echt naar wiet'. 'Meestal zitten ze in de derde of vierde klas en blowen ze in het bos. We weten niet precies hoeveel leerlingen blowen, maar in de eerste en tweede klas blowt niemand.' Of Jits later misschien zelf gaat blowen? 'Nee, ik heb astma', lacht hij.

Een 16-jarige scholiere die alleen anoniem wil reageren, zegt dat er in haar klas weleens een joint is gedraaid. 'Ook zaten er mensen stoned bij mij in de klas, die zeiden dan dat ze beter een toets konden maken. Daardoor ben ik ook begonnen met blowen.'

Later kwam ze erachter dat het blowen helemaal niet hielp. 'Het is best normaal om bij ons op school te blowen. In mijn leerjaar had 70 procent van de leerlingen het weleens gedaan. Ook wordt er buiten het schoolplein stiekem gedeald door leerlingen.'

Hasj in chocolademelk

De school heeft het niet onder controle, stelt zij. 'Ik zit op een junkschool. Leerlingen worden geschorst als ze worden betrapt met wiet, maar het helpt niet. Ook wordt er ondanks een boete vaak voor of na school geblowd, leraren hebben daar niks over te zeggen. Als scholieren willen blowen, dan doen ze dat toch wel.'

'Ze kunnen ook chocolademelk uit de automaat halen en daar hasj in doen, dat gebeurt echt. Het is echt een probleem, maar ik denk niet dat het blowen gaat stoppen. Er is heel veel groepsdruk en er is bijna niemand die zegt: 'Als je niet wil, dan moet je het niet doen.' Leerlingen kijken niet slecht aan tegen blowen.'

Meer samenwerken

In de gemeenteraad kwamen woensdagavond het onderwijs, de politie, zorg en wijkteams samen om het onderwerp te bespreken. De belangrijkste conclusie van de avond is dat de partijen meer samen willen en moeten werken. Ook met de scholen. 'Want iedereen is heel hard bezig', constateerde Van der Kruk. 'Maar niet met elkaar.'