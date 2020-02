Slingeplas wordt verlengstuk van vakantiepark, maar blijft openbaar toegankelijk

De Slingeplas bij Bredevoort blijft een openbaar toegankelijke recreatieplas, ook al komt de plas in erfpacht in handen van vakantiepark De Twee Bruggen. De gemeente Aalten heeft de Slingeplas voor ruim 1,6 miljoen euro overgenomen van Leisurelands.

Daarmee zijn de plannen van Leisurelands met de Slingeplas van de baan. Er komen dus geen recreatiewoningen en er worden geen evenementen zoals een dancefestijn gehouden. De Slingeplas blijft een plek voor dagrecreatie en is van zonsondergang tot zonsopkomst niet toegankelijk.

Rust gewaarborgd

'De rust blijft gewaarborgd', zo hield eigenaar Hendrik-Jan Mensink van vakantiepark De Twee Bruggen in Miste woensdagavond de volle zaal in het Grachthuys in Bredevoort voor. 'Dat was één van de punten vanuit Bredevoort. Alleen bestaande evenementen als triatlon, nieuwjaarsduik, paardendagen en dergelijke zijn welkom.'

Van het voormalige felle protest vanuit Bredevoort, zoals tijdens een informatieavond in april 2018, is nu geen sprake meer. 'We zijn tegemoetgekomen aan de geluiden die we hoorden bij de presentatie van de vorige plannen. Die ontwikkelvisie van destijds trekken we nu in', verklaarde wethouder Ted Kok. 'In die plannen heeft de pachter geen interesse. De overdracht is in april, mei.'

Verlengstuk

Mensink pacht de recreatieplas voor 30.000 euro per jaar en ziet de Slingeplas als een verlengstuk van zijn vakantiepark. De gasten kunnen zwemmen of kanoën op de Slingeplas, of er omheen wandelen. In de toekomst wil hij er, voor het toezicht om hangjongeren te weren, een beheerderswoning bouwen.

De zogenaamde Politieplas, die naast de Slingeplas ligt, maakt deel uit van Winterswijks grondgebied. 'Maar de plas is in ons bezit en die blijft zoals die nu is. Anders zouden we samen met Winterswijk de bestemming moeten aanpassen', aldus Kok.