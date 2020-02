Marcouch wil verbod salafistische organisaties, maar minister zegt nee

Burgemeesters, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de minister van Veiligheid en Justitie, wetenschappers en mensen die werken in wijken waar jongeren radicaliseren: ze waren allemaal samengekomen in Burgers' Zoo om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Arnhem werd door minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie geprezen om de manier waarop de stad omgaat met moslims die radicaliseren. Onder meer het oppakken van drie Arnhemse mannen die een terroristische aanslag zouden voorbereiden in 2018 zette de Arnhemse aanpak op de kaart.

Maar volgens burgemeester Marcouch wordt de invloed van de salafistische (radicalere) stroming van de islam steeds groter. 'Deze salafisten spreken goed Nederlands en hebben via scholen en kinderdagverblijven grote invloed op kinderen.'

'Verbod werkt averechts'

Hij pleitte opnieuw voor een verbod op salafistische organisaties. 'Moskeeën worstelen door een groot tekort aan goede imams met de verleiding om als oplossing een salafistische imam binnen te halen. En ik deel de bezorgdheid van ouders over het islamitisch weekendonderwijs dat hun kinderen voedt en vormt.'

Minister Grapperhaus wil daar niets van weten. 'We moeten heel erg oppassen dat we geen middelen gaan inzetten die later door de rechter worden gezien als niet in overeenstemming met de grondwet. We moeten niet het paard achter de wagen spannen. Zo'n verbod op een salafistische organisatie werkt averechts; dan gaan ze ondergronds of stappen naar de rechter.'

Burgemeesters luisteren op de Conferentie Radicalisering naar hun Arnhemse collega Ahmed Marcouch. Foto: Omroep Gelderland

Radicalisering voorkomen

Marcouch is het met de minister eens dat er veel geïnvesteerd moet worden in preventie. 'Investeren in onderwijzers, en ouders ondersteunen om zoveel mogelijk nieuwe radicalen te voorkomen is heel belangrijk. Maar het helpt die opvoeders als we organisaties die onze veiligheid in gevaar brengen, ontmantelen en verbieden. Het is geen makkelijke opgave, maar we moeten er wel werk van maken', aldus de burgemeester van Arnhem.

