Verdachte in Hedelse afpersingszaak voorlopig op vrije voeten

Een van de verdachten in de afpersingszaak rond een fruithandel in Hedel is door de rechtbank op vrije voeten gesteld, in afwachting van het vervolg van het proces. Het Openbaar Ministerie hoopt nog dit voorjaar een inhoudelijke zitting te kunnen plannen.

In de rechtbank van Arnhem vond donderdagmiddag alweer de derde pro-forma zitting plaats. Een groep van in totaal vijf man zou de directie onder druk hebben gezet met zware dreigsms'jes. Die zijn vanaf mei 2019 verstuurd, kort nadat de politie een partij cocaïne vond op het terrein van De Groot in Hedel.

Twee mannen uit Hilversum en Huizen stonden donderdag voor de rechter. Leider van het criminele groepje is volgens het OM de 35-jarige verdachte uit Huizen, die donderdag niet bij de zitting was. Deze verdachte is tijdens een vorige zitting verbaal flink tekeer gegaan tegen de zaaksofficier van justitie. De reden voor zijn afwezigheid is dat hij op dit moment 'geen vertrouwen heeft in de rechtbank'. Hij is door de Arnhemse voorzitter van de rechtbank verzocht de volgende keer wel weer te verschijnen.

De 32-jarige verdachte uit Hilversum is in afwachting van voortzetting van het Hedelse afpersingsproces op vrije voeten gesteld. Reden: hij heeft inmiddels al acht maanden in voorarrest doorgebracht en dat is voor nu lang genoeg, zo meent de rechtbank in Arnhem. Als voorwaarde mag hij geen contact hebben met zijn medeverdachten. Ook mag hij niet communiceren met de familie De Groot, of andere werknemers van het fruittransportbedrijf uit het Rivierengebied.

Ernstige bezwaren

Het OM denkt een harde zaak te hebben tegen de verdachten. Hoewel een van hen voorlopig vrij komt, moet zijn vermeende criminele handlanger - en vermeend organisator - wel tot de volgende zitting op 8 april in de cel blijven. Volgens de rechtbank zijn er nog steeds ernstige bezwaren. 'Die bezwaren zijn alleen maar ernstiger geworden', zo sprak de officier van justitie in de rechtszaal.

In de cel van de verdachte zijn de afgelopen maanden gegevens van een bitcoinrekening gevonden. Volgens het OM wilde hij die rekening gebruiken om afpersingsgelden te stallen. Ook is in zijn cel het adres aangetroffen van een dochter van een directielid van De Groot Fresh Group.

'En dat vatten we ernstig op,' aldus de officier. 'Want in eerdere dreigsms'jes die aan de familie had hij het erover dat familieleden het slachtoffer van zijn praktijken zouden kunnen worden, als er niet tegemoet zou worden gekomen aan zijn eisen.'

Telefonisch contact

Over de rolverdeling is het OM vrij duidelijk. Een van de verdachte zou dreigende sms’jes hebben gestuurd naar bestuursleden van het bedrijf in Hedel. Ook heeft hij vanaf het moment dat de dreigementen begonnen op sturende wijze contact onderhouden met andere verdachten.

Zijn vermeende handlanger zou naar Zaltbommel zijn gereden om daar op een bepaald moment het geld van de directie van De Groot in ontvangst te nemen, dat diende als compensatie voor verliezen in de drugshandel, die waren ontstaan binnen de cokemaffia, na de onderschepte partij van mei '19 op het terrein in Hedel.

Een derde verdachte, die vorige maand al voor de rechter stond, zou een bitcoinadres hebben aangelegd waarop losgeld kon worden gestort. Twee andere verdachten in dit onderzoek, die ieder ook betrokken zouden geweest bij de afpersing, zijn voorlopig nog niet gedagvaard.

Vergissing

En er zijn nog meer ernstige bezwaren: de verdachte die dreigsms'jes stuurde beschikte door een vergissing van het OM over adresgegevens van medewerkers van De Groot. In plaats van die lijst snel terug te geven, telefoneert hij vanuit in de gevangenis naar een ander: ‘Ze hebben een lijst met al zijn medewerkers in het dossier gestopt. Nou, die lijst heb ik al verspreid aan iedereen buiten.’

Over de handgranaat die in januari is gevonden voor het appartement van een familielid van De Groot in Kerkdriel werd in de rechtszaal niet direct gesproken. Wel zei de officier: ‘De bedreigingen gaan door, ook nu deze mannen vast zitten. De rechtsorde is geschokt.’