Montferland geeft zwerffietsen nieuw leven

'We moeten circulair omgaan met de spullen die wij allemaal hebben', zegt wethouder Oscar van Leeuwen van Montferland. 'Dat geldt ook voor fietsen.' Leerling Leon Anneveldt is een van de leerlingen die gaat sleutelen aan de geschonken rijwielen. Hij vindt het heel mooi dat hij de vervoersmiddelen een nieuw leven kan geven: 'Het is natuurlijk ook milieubewust en het is vooral heel fijn dat wij allemaal de fietsen kunnen leren repareren.' Docent Erik Reukers ziet de schenking als een win-winsituatie: 'De gemeente doet wat dat betreft goede dingen voor ons. Het is hartstikke leuk dat het kan, dat zo'n samenwerking er is.' De geschonken fietsen verschillen erg van kwaliteit en de meeste worden samengevoegd van twee naar een fiets. Het duurde dan ook meestal drie weken voordat een fiets helemaal opgeknapt is.



Voor de gemeente levert de schenking meer op dan het circulair gebruiken van materialen. 'Het levert op dat wij onze leerlingen op kunnen leiden tot bijvoorbeeld fietsenmaker, of dat ze kunnen gaan werken bij een groot bedrijf zoals Gazelle', geeft van Leeuwen aan. Als de fietsen zijn opgeknapt, geeft Symbion ze door of gebruiken ze de fietsen zelf. 'Wij hebben mensen die op stage gaan in het derde jaar', laat Reukers weten. 'Zij kunnen de fietsen die hier staan gebruiken om bij hun stageplek te komen. Naast dit doel geven wij ook fietsen weg aan de minderbedeelden. Mensen die het niet kunnen betalen, kunnen hier een fiets krijgen.'