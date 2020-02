Handbalster Housheer in voorselectie van Oranje

Nederland staat op dit moment ongeslagen bovenaan in de kwalificatiepoule, waarin naast Spanje ook Oostenrijk en Griekenland tegenstanders zijn. De eerste wedstrijd tussen Nederland en Spanje wordt op donderdag 25 maart afgewerkt in Spanje. De thuiswedstrijd volgt vier dagen later in Ahoy in Rotterdam, dit duel is inmiddels al uitverkocht.



Het is de eerste ontmoeting tussen beide teams sinds de finale van het wereldkampioenschap in Japan. Housheer was onderdeel van het team dat door een nipte 30-29 overwinning met de wereldtitel aan de haal ging.