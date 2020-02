Rondleidingen in de voetsporen van Montgomery

Op woensdag 19 februari verzorgt het Van ’t Lindenhoutmuseum twee speciale gratis rondleidingen . Deze gaan over het bezoek van Britse WOII generaal Montgomery aan het weeshuis in 1945. De rondleidingen zijn om 11:00 en 14:00 uur. Toegang en deelname zijn gratis.

Wat is de geschiedenis?

Het is 19 februari 2020 nét iets meer dan 75 jaar geleden dat de beroemde generaal het terrein van ons weeshuis bezocht. En dat ging zo. Op 17 februari 1945 bezoekt Bernard Law Montgomery het Britse hoofdkwartier in de Weesinrichting Neerbosch. Daar bereidt hij zijn officieren en troepen voor. Hij landt op een airstrip, vlakbij de weesinrichting. Daar spreekt hij met de officieren in de conferentiezaal. Daarna trekt zijn colonne langs hoofdkwartieren bij Elst en Valburg.

Beroemde speech

Tijdens zijn bezoek aan het frontgebied, staande op de motorkap van zijn jeep, geeft hij zijn befaamde speech. “Into the ring, then, let us go. And do not let us rest till the knock-out blow has been delivered.” Met deze treffende boks-vergelijking luidt Montgomery Operatie Veritable in. De operatie was bedoeld om het Duitse Rijnland te veroveren, het industriële hart van Nazi-Duitsland. Het was de grootste operatie sinds de landing in Normandië.

Meer informatie

Meer weten over het bezoek van Montgomery en Operatie Veritable ? Kom dan op woensdag 19 februari naar de speciale rondleidingen en treedt in de voetsporen van de generaal. Deelname en toegang tot het museum zijn gratis.

Adres museum: Scherpenkampweg 58, 6545 AL Nijmegen