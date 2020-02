Voormalig kioskeigenaar blijft strijdlustig: 'Het gaat je door merg en been'

'De schepijsjes en de verpakte ijsjes waren bij dit loket. En hier konden mensen warme snacks bestellen.' Nog altijd weet John van Barneveld tot in detail hoe zijn kiosk eruit zag, ook al werd deze eind 2018 na een slepende procedure met de gemeente gesloopt. Van Barneveld hoopt zijn trots weer terug te krijgen.

Draagvlak

Volgens de ondernemer is er zat draagvlak onder de bevolking. 'Mensen vertellen mij nog altijd hoe jammer ze het vinden dat de kiosk is verdwenen', vertelt Van Barneveld, die al jaren strijdt om zijn kiosk bij het hertenkamp terug te krijgen. Met de petitie wil hij de gemeente bewijzen dat veel mensen het een gemis vinden.

'Ik heb altijd gestreden voor behoud', aldus Van Barneveld. 'Ik hoop in ieder geval te bereiken dat mensen aangeven dat ze terug willen wat er verloren is gegaan. Ik hoop mensen massaal inhaken om mij te ondersteunen in deze situatie.'

Procedure

Ede nodigde Van Barneveld in 2012 uit voor een gesprek. Destijds kreeg hij te horen dat de gemeente de grond wil privatiseren en dat de kiosk weg moet. Na jaren lang procederen ging zijn trots in november 2018 tegen de vlakte.

'Het gaat je door merg en been', vertelt Van Barneveld als hij dat moment terugbrengt. Hij blijft strijdlustig. Het feit dat zijn petitie in korte tijd al enkele honderden keren is ondertekent, geeft hem een reden om voor zijn kiosk te blijven strijden. 'Een luisterend oor voor dit geluid is welkom. Want dit is echt iets van grote urgentie.'

