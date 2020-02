Hakvoort stopt als fractievoorzitter van CDA Oude IJsselstreek

'De reden voor de moeilijke maar voor mijzelf noodzakelijke beslissing is dat zoals het zo mooi heet de batterij te leeg is', zo laat Hakvoort in een brief weten aan de overige fractievoorzitters en de burgemeester. 'Het aantal vlieguren begint zijn tol te eisen. Mijn oproep is dan ook om zeker richting de volgende verkiezingen bespreekbaar te maken hoe wij het raadswerk met elkaar gaan organiseren.' De scheidend fractievoorzitter staat niet alleen met die zorgen, zo uitte burgemeester Peter de Baat tegenover REGIO8 eerder zijn ongenoegen over de werkdruk voor raadsleden in Montferland.



De 47-jarige Hakvoort is sinds 2010 raadslid in Oude IJsselstreek en werd in 2016 fractievoorzitter. Hij grijpt zijn bekendmaking om te stoppen aan voor een hartenkreet: 'Laten wij goed naar elkaar omzien en bovenal voorkomen dat er raadsleden uitvallen', aldus de inwoner van Megchelen. 'De randvoorwaarden creëren dat voor de toekomst deze combinatie goed werkbaar is voor aspirant raadsleden. Ik geef toe dat je er wel een beetje 'gek' voor moet zijn in je hart.'