Plannen voor pensions voor 200 arbeidsmigranten in Zutphen en Zevenaar

In de Hanzestad gaat het om een pand aan de Emmerikseweg, vlak achter de Lidl supermarkt. In Zevenaar heeft de initiatiefnemer het voormalige pand van de Rabobank op het oog om te gaan verbouwen.

Plek voor max 40 arbeidsmigranten

De twee beoogde panden in Zutphen staan er momenteel vrij treurig bij, maar volgens projectontwikkelaar Roy Barthen is de locatie zeer geschikt. 'De gebouwen staan nu te verloederen. De toekomstige beheerder wil er behoorlijk wat geld tegenaan gooien om het op te knappen en te verduurzamen. Wij halen de mensen hier naar toe, dus je moet het dan ook fatsoenlijk regelen', aldus Barthen.

De bedoeling is dat het pension onderdak gaat bieden aan maximaal 40 personen. Volgens Barthen past het pension binnen het bestemmingsplan. Of dat daadwerkelijk zo is wordt momenteel beoordeeld door de gemeente Zutphen, die de aanvraag in behandeling heeft. Als de gemeente instemt willen de initiatiefnemers - drie uitzendbureau's - de buurt informeren. 'Voordat we gaan bouwen willen we de hele buurt inlichten.'

'Wonen nu op recreatieparken en in boerenschuren'

Barthen voorziet daarin geen problemen. 'In Zevenaar hebben we eind vorig jaar ook een pension geopend. We hebben vooraf goed contact met de buurt gehad en er is geen enkel bezwaar ingediend. Ook zijn er geen klachten vanuit de omgeving.' De gemeente Zevenaar bevestigt dit: er zijn de afgelopen maanden 0 meldingen binnen gekomen.

Volgens de projectontwikkelaar zijn er in de Hanzestad momenteel nog geen legale pensions. 'Arbeidsmigranten wonen nu vooral op recreatieparken en in boerenschuren.' Volgens Barthen is de vraag naar huisvesting in Zutphen minder groot dan op andere plekken in de regio. 'Er werken hier hooguit 100 tot 150 arbeidsmigranten. Heel anders dan bijvoorbeeld in de Liemers.'

'Ga eerst kijken naar draagvlak'

In Zevenaar wil de Huisvesting Arbeidsmigranten Group (HAG) een nieuw pension realiseren in een pand aan de Mercurion 22. Het gaat hier om een grotere locatie dan in Zutphen: de voormalige Rabobank moet zo'n 150 migranten gaan huisvesten.

Foto: Google Streetview

Volgens de gemeente Zevenaar heeft het bedrijf nog geen vergunning aangevraagd. 'Het college is wel op de hoogte van de plannen', vertelt woordvoerder Kelly Bremer van de gemeente Zevenaar. 'De initiatiefnemer heeft een bepaald object in gedachte, wij staan daar niet afwijzend tegenover maar hebben gezegd: ga eerst kijken naar draagvlak onder buurtbewoners.'

Daar lijkt de initiatiefnemer naar geluisterd te hebben. Aanstaande maandag is er een informatieavond voor omwonenden en bedrijven. Zij weten inmiddels wat een pension voor arbeidsmigranten in de buurt inhoudt, want iets verderop in de straat opende eind vorig jaar ook een pension. Daar wonen sindsdien zo'n 60 migranten. Dat er nu alweer plannen zijn voor een nieuwe locatie is volgens Bremer niet zo vreemd. 'Er is meer vraag dan aanbod, daar zijn we ons van bewust, dus er wordt gekeken naar wat er mogelijk is.'

Zie ook: