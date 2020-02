Renovatie oude Sint Mauritiuskerk in Silvolde

'We zijn al vier jaar bezig met het vernieuwen van de kerk', vertelt predikant Gerjanne van der Velde van de Protestantse Gemeente Silvolde. 'Het is in deze tijd waarin veel kerken sluiten en waarin er veel negatief over gesproken wordt een teken dat we er nog zin in hebben. Dat we het kunnen dragen met z’n allen en dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.' Naast de zorgen voor de bouwkundige staat, is er vanuit de kerk aangegeven dat de toren toegankelijker moet worden voor geïnteresseerden. 'Zodat inwoners een kijkje kunnen nemen over het dorp', verklaart Van der Velde. 'Nu is dat allemaal nog wat spannend met die smalle trappetjes. De verwachting is dat dat makkelijker gaat in de toekomst. Op die manier geven we het ook terug aan de gemeenschap.'



De renovatie door bouwbedrijf Hoffman kost in totaal 700.000 euro, waarbij de provincie 420.000 euro bijdraagt, en duurt na de start in maart ongeveer negen maanden. 'Wij zagen het al aankomen en zijn ook al wat jaren aan het sparen', zegt kerkrentmeester Gerrit Vossers, die zichzelf ook wel omschrijft als de ‘klokkenluider van Silvolde’. 'Maar de grootste hap moet nog komen van fondsenwerving. Dat gaat de komende periode gebeuren.' Vossers is blij met de renovatie: 'Als je een halve kerk hebt die tocht, komt er ook niemand. Wat dat betreft proberen we een warm nest te zijn.'