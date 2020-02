Fans van Vitesse zijn vertrouwen kwijt in eigen ploeg

De fans van Vitesse zien de rest van het seizoen somber in, een dag na de uitschakeling tegen Ajax in de beker. Het huidige seizoen maakt weinig warme gevoelens los.

'Het voelt aan als een verloren seizoen', stelt supporter Yvo Osterloh. 'Het is jammer dat we uitgeschakeld worden in de beker, maar van Ajax verliezen is geen schande. Ik maak me meer zorgen over het reguliere seizoen. Het loopt tactisch en vaak ook qua inzet het hele seizoen al niet.'

Andere supporters delen die mening met Osterloh.

'Je hoopt dat het gaat spoken'

De doelstelling voor de Arnhemmers is de play-offs halen en die winnen. 'We zijn dan wel uit de beker, maar we doen nog steeds mee', zo stelt de voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse, Roderik van Veelen. Hij begrijpt wel dat de supporters nu chagrijnig zijn.

'Het is ook een beetje Arnhems om te zeggen: het wordt nooit wat. Maar natuurlijk is het teleurstellend als je uitgeschakeld wordt terwijl je denkt Ajax te treffen op en zwak moment en je De Kuip al een beetje ruikt. Je hoopt dat het gaat spoken, net zoals in 2017 in de kwartfinale tegen Feyenoord. Maar dat kwam niet gisteren. Ja, dan is iedereen de dag erna wel chagrijnig.'

'Frustrerend seizoen'

Van Veelen kijkt na de bekeruitschakeling ook naar de rest van het seizoen. 'Het is een frustrerend jaar. Dat komt vooral doordat dit seizoen extreem is met ups en downs. We hadden de beste seizoensstart ooit en daarna bijna niks meer. Elke keer als de ploeg in de lift lijkt te zitten, lukt het tegen een laagvlieger weer niet.'

'Daar word je wel sikkeneurig van, dan begrijp ik wel dat veel supporters al naar volgend seizoen kijken. Het was beter geweest als we de punten beter hadden verdeeld. Maar ik vind het nu juist weer belangrijk dat de club statements maakt door bijvoorbeeld te zeggen dat ze Linssen willen behouden. Daar mogen we heel blij mee zijn, want zijn wij financieel wel in staat dat soort mannen te vervangen?'

Foto: Broer van den Boom

'Play-offs wordt lastig genoeg'

Maar het seizoen duurt nog zeker tot in mei. De verwachting is immers dat Vitesse, ondanks het mindere voetbal van de laatste weken, 'gewoon' de play-offs haalt. Maar daar zijn de supporters nog niet zo zeker van.

Er wordt met name geklaagd over de instelling van de ploeg dit seizoen. 'Gisteren heb ik een strijdvolle ploeg gezien en dat is fijn, maar dit kan ik helaas niet zeggen over veel wedstrijden tegen kwalitatief toch echt mindere ploegen. Op het punt van mentaliteit lijkt geen verbetering te komen', vertelt Osterloh.

En supporter Yorin Schrader voegt daar nog wat aan toe. 'Ik ben vooral teleurgesteld in de lamlendigheid. Er zijn veel spelers die de kantjes er vanaf liepen. Het spatte er tegen Ajax niet vanaf dat ze graag wilden winnen. Dat is tekenend voor Vitesse dit seizoen. Er is een hoop kwaliteit in de selectie, maar het komt er niet uit. Onder Slutskiy niet, maar nu ook niet.'

'Route twee loopt nog'

En dat ziet de voorzitter van de supportersvereniging ook. 'Iedereen is blij met Sturing als coach en de verwachtingen waren meteen hoog. Vooral doordat hij het na het ontslag van Henk Fraser in 2017 meteen liet zien. Dat lukt nu even niet en dan zakt de moed in de schoenen. Ik vind het alleen nog te vroeg om te zeggen dat dit seizoen over en uit is. De doelstelling is Europees voetbal. Via de beker, route één, is niet gelukt. Maar route twee loopt nog.'