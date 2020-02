Valentijnsdag: prijs rode rozen ligt hoger dan vorig jaar

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Directeur Guus van Logtestijn van bloemenveiling Plantion in Ede legt uit dat de reden van de stijging van de prijs komt door de regenval in Afrika. 'Er zijn minder bloemen dan vorig jaar door het slechte weer in Afrika, dus er zit meer druk op de bloemen dit jaar. Ik verwacht dat de prijs is gestegen tussen de 20 en 40 procent', zegt Logtestijn.

Minder winst

Inkoper Richard Snelders rekent deze dagen een mindere marge dan normaal. 'We willen allemaal wat verdienen maar mijn winst is dus minder op dit moment', zegt Snelders. 'Voor bloemisten is het moeilijk om in te kopen. Ik zet mijn bloemen niet voor de kostprijs neer, maar zie dit bij een aantal collega's wel gebeuren.

Ze zijn misschien bang dat ze de bloemen niet verkocht krijgen, dat kan ik mij wel voorstellen maar mensen willen toch op Valentijnsdag een rode roos geven', zegt Snelders.

Moeilijke markt

Een inkoper die de bloemen voor de kostprijs verkoopt is Björn Peterse. 'Bij ons staan ze nog voor de oude prijs, 2 euro 50, te koop. Dit is ook onze inkoopprijs, wij verdienen er dus helemaal niets op. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij kijken naar de langere termijn. Ik wil dat mijn klanten blijven terugkomen. Bovendien heb ik zo meer zekerheid dat wij de bloemen allemaal verkocht krijgen', zegt Peterse.

'De bloemenprijs voor de consument is aan de bloemist. Feit is wel dat het een ontzettend moeilijke markt is voor wat kleinere bloemisten die het al lastig hebben'.

Verkoopcijfers

De stijging van de bloemenprijs betekent niet gelijk dat er minder verkocht wordt. 'Voor je geliefde heb je volgens mij veel over dus dan zit er geen prijskaartje aan een mooie rode roos', vindt Logtestijn. Dit blijkt ook uit de cijfers van de bloemenverkoop dit jaar. Woensdag werden er ongeveer 140 karren rode rozen geveild, het dubbele aantal van wat er normaal gesproken wordt geveild.

Wie er baat heeft bij de duurdere bloemenprijzen is lastig uit te leggen, volgens Logtestijn: 'De kweker heeft minder productie gehad, waardoor ze echt die prijs nodig hebben om te kunnen blijven draaien'.

Rode roos

Dat de rode roos het meest over de toonbank gaat in bloemenwinkels is geen verrassing. Maar, andere soorten rode bloemen zijn ook in trek deze periode. Logtestijn: 'Boeketten met andere soorten rode bloemen gaan nu meer de deur uit en de rode gerbera wordt veel meer geveild deze periode'.