Hoe Arnhem onderdeel uitmaakte van de verdediging tegen de Russen

In de defensiehaven bij Arnhem lag destijds een grote drijvende betonnen bak. Die kon vanuit de haven de rivier opgevaren worden. Naar de inwoners werd gecommuniceerd dat het een noodbrug was, maar het vaarwerk had een heel ander doel. Als de IJssellinie in werking zou worden gezet, zou de betonnen bak fungeren als dam in de rivier. Vervolgens zou het land erachter onder water lopen.

De stuw maakte onderdeel uit van een groter complex. Stuwen en andere waterwerken moesten het waterpeil regelen. Om te voorkomen dat die in handen zouden vallen van de vijand, werden er ook verdedigingswerken gebouwd.

In de Meinerswijk bij Arnhem is dat nog steeds goed te zien. In het gebied werden meer dan twintig tanks letterlijk in beton gegoten. De geschutskoepel was destijds nog gewoon in werking: daarmee konden de vitale elementen van de IJssellinie worden verdedigd.

