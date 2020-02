Busreis tussen Arnhem en Nijmegen veel goedkoper dan de trein

Hoe kan het zijn dat de reis tussen Nijmegen en Arnhem in een maand zo'n veertig euro duurder is met de trein, dan met de bus? Dat vraagt reizigersorganisatie Rover zich af. 'Of iemand per bus, per bus of trein, of alleen per trein reist, dat zou geen verschil mogen maken in de prijs.'

De reizigersorganisatie maakt zich zorgen over de 'tarievenchaos'. In een rapport komt Rover met oplossingen, want een reiziger moet altijd voor de snelste reis kunnen kiezen zonder extra te betalen als er een overstap van de ene op de andere vervoerder nodig is, vindt Rover.

Dat is op dit moment niet het geval, zo maakt de organisatie duidelijk met een voorbeeld. 'Wie dagelijks van Nijmegen Dukenburg naar Arnhem Velperpoort reist met een abonnement is voor de bus 87 euro per maand kwijt.'

'Wie kiest voor de trein betaalt voor dezelfde reis 129,15 per maand. En als de reiziger een deel van de reis per bus en een deel van de reis per trein aflegt, is hij nog duurder uit.'

Wel langer onderweg

Het mag dan wel goedkoper zijn, maar dat zegt niet dat je ook sneller op je bestemming bent. Met de bus ben je zo'n 1 uur en 20 minuten onderweg, met de trein is dat ongeveer een half uurtje.